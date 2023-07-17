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兩岸微流行／「綠色」火箭升空 陸搶先歐美

聯合報／ 記者廖士鋒
朱雀二號遙二火箭近日在酒泉衛星發射中心成功升空入軌。圖／取自「大漠問天」公眾號
朱雀二號遙二火箭近日在酒泉衛星發射中心成功升空入軌。圖／取自「大漠問天」公眾號

歷經去年底發射失敗後，大陸民營火箭公司藍箭航天七月十二日在酒泉成功使液氧甲烷燃料「朱雀二號遙二火箭」升空入軌，標誌著在低碳綠色的液態燃料應用上，大陸已搶先歐美。

這枚火箭是全球首枚成功入軌的液氧甲烷火箭，也是大陸民營商業航太自主研製液體發動機首款成功入軌的火箭，意味著大陸首款大推力液氧甲烷發動機通過飛行驗證、全面掌握液氧甲烷運載火箭關鍵技術。

去年十二月，朱雀二號遙一火箭首飛失敗，主因是當時二級游動火箭發動機工作異常。

火箭使用藍箭航天研發、綠色低碳的「天鵲液氧甲烷發動機」。新華社援引航太專家指出，液氧甲烷由液態氧氣和甲烷混合而成，甲烷具燃燒效率高、綠色環保、成本低、易製取等優點，逐漸成為火箭發動機研究者無法忽視的燃料選項。

目前世界上液態火箭燃料主要是液氧煤油、液態氫，但據界面新聞消息，液氧液氫發動機推進劑製造、貯存成本高；液氧煤油發動機煤油易結焦，自蒸發能力最差，故液氧甲烷最具商業趨勢。央視則指出，甲烷沸點與液氧較接近，選擇清潔燃料時，液氧甲烷火箭便於使用低溫推進劑共底儲箱，促使火箭箭體減重，增強運載能力。

據公開資料，今年上半年，歐美已有兩款液氧甲烷火箭發射失敗。目前歐美有多枚液氧甲烷火箭發動機在組裝測試。大陸除藍箭航太外，也有九州雲箭、星際榮耀、宇航推進等多家民營企業在研發液氧甲烷火箭。

火箭 低溫 標誌

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