沈斌接上海主教 教宗點頭

教宗方濟各日前批准中國天主教主教團主席、大陸政協委員沈斌接任上海教區主教。不過，梵蒂岡批評，北京早前沒有就沈斌調任上海主教，徵詢教廷同意，這違反中梵二○一八年達成的主教任命協議。

七月九日，教宗方濟各才宣布擢升香港教區主教周守仁及另外廿名主教、總主教為樞機，任命儀式將於九月卅日於梵蒂岡舉行。

路透報導，梵蒂岡昨發布聲明，教宗已批准北京對上海教區新主教沈斌的任命。據悉，該職位自金魯賢於二○一三年逝世後，懸缺逾十年。直到今年四月，北京才宣布由沈斌調任上海教區主教。

報導引述梵蒂岡國務卿帕羅林指出，北京當局早前將沈斌從江蘇海門教區主教調任上海教區主教時，並未徵詢教廷同意。這項單方面舉動，違反中梵二○一八年達成的主教任命協議中的對話與合作精神。

然而，帕羅林表示，教宗同意沈斌的任命，是為了上海教區更大「益處」著想。他也肯定沈斌，稱其為受人尊敬的牧者。