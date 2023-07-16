習近平：改革加強黨全面領導 合理設計港澳工作體制

今年2月28日中共二十屆二中全會通過「黨和國家機構改革方案，中共黨刊「求是」雜誌刊登中共總書記習近平的文章指出，「改革的重要目的是加強黨的全面領導」。習近平並提及，這次機構改革在金融管理體制及港澳工作體制等方面對機構設置和職責配置作了比較「合理」的設計和安排，包括提出在國務院港澳辦基礎上組建中共中央港澳工作辦公室，當作其中共中央辦事機構。

據新華社報導，第14期「求是」雜誌於16日出版，發表習近平以「深化黨和國家機構改革推進國家治理體系和治理能力現代化」為題的文章。文章強調，深化黨和國家機構改革，是貫徹落實黨的二十大精神的重要舉措，是推進國家治理體系和治理能力現代化的集中部署。繼續推進黨和國家機構改革，目的是推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。

習近平說，中共十八大以來，持續深化黨和國家機構改革的一個重要目的是堅持和加強黨的全面領導，從機構職責上把加強黨的全面領導落實到各領域、各方面、各環節。「這次機構改革，設立新的黨中央決策議事協調機構，組建新的黨中央職能部門和辦事機構，就是為了揚優勢、補短板、強弱項，加強黨中央對重大工作的集中統一領導。」

文章還表示，在金融管理體制、科技管理體制、社會管理體制、港澳工作體制等方面，這次機構改革方案對機構設置和職責配置作了比較「合理」的設計和安排。這些調整是在分析北京面臨的深層次矛盾和問題的基礎上提出的解決方案。

文章進一步稱，各地區各部門要「自覺」在大局下思考、在大局下行動，確保機構改革方案貫徹落實不打折、不變形、不走樣，特別是要嚴格依據機構改革方案制定和執行部門「三定」規定。特別在「下一步，關鍵是要對標黨中央賦予的職責任務，切實轉職能、轉方式、轉作風，高效履職盡責」。

文章指出，搞好機構改革組織實施工作至關重要。「要繼續運用好堅持黨對機構改革的全面領導、堅持不立不破先立後破、堅持推動機構職能優化協同高效、堅持中央和地方一盤棋、堅持改革和法治相統一、堅持把思想政治工作貫穿改革全過程等寶貴經驗，有組織、有步驟、有紀律推進機構改革組織實施工作。」

星島日報報導，該方案提出，中共中央港澳辦承擔落實中共中央全面管治權、維護國家安全、保障民生福祉等六大項調查研究、統籌協調、督促落實職責。經過歷時三個半月的籌建，在「擴權升級」之後的中央港澳辦領導層近期集體亮相，其中大陸國務院港澳辦主任夏寶龍擔任中央港澳辦主任，而香港中聯辦主任鄭雁雄、澳門中聯辦主任鄭新聰擔任中央港澳辦副主任。