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延遲追認上海主教 梵中關係仍卡關

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
梵蒂岡15日才宣布追認4月由中國單方面任命的上海主教沈斌。(photo by新華社)
梵蒂岡15日才宣布追認4月由中國單方面任命的上海主教沈斌。(photo by新華社)

教宗方濟各15日才宣布承認早在4月就被中國任命的上海區主教沈斌，顯見梵蒂岡與中國之間仍有相當大的齟齬。雖然梵蒂岡表示，追認由中國任命的主教是為了保持對話的可能性，但由於此舉陷於被動，更被視為是背叛支持梵蒂岡的地下教會群眾，兩國關係仍難解。

延後追認上海主教

根據《路透社》報導，梵蒂岡15日宣布，教宗方濟各正式批准沈斌出任天主教上海教區的主教，結束上海教區10年無主教的窘境，但他也抨擊中國並未跟梵蒂岡商量就擅自進行人事異動。教廷國務院長帕洛林表示，中國在4月將沈斌從江蘇的海門教區調往上海教區時，並未與梵蒂岡諮商。

帕洛林說，中國此一舉動已經違反2018年梵中任命協議對話與合作的精神。但他指出，教宗方濟各為了上海教區更大的利益著想，且沈斌確實是一個令人尊敬的牧者，因此才會決定同意沈斌的主教調動。部分天主教徒抨擊任命協議是教廷對中共的屈服，但教廷則表示，這是為了廣大中國天主教徒利益著想所做出的不完美妥協。

中國試圖掌控宗教

天主教新聞社》指出，儘管沈斌最一開始是在教宗與中國的共識下，於2010年被任命為主教，但4月份的調職並未獲得教廷的同意。沈斌也自2022年開始出任中國天主教主教團主席，這個是由中共當局創立但未獲梵蒂岡承認的組織。

此外，沈斌目前也是全國政協的常委，官方色彩相當濃厚，應是獲得中國青睞的原因。沈斌上任時表示，會繼續推動上海天主教會的愛國主義，並配合當局推動教區的「中國化」。

由於上海教區在1950年代是中國天主教反共勢力的集中據點，因此過去都受到中國當局相當大的監控，歷任主教或副主教也時常遭逮捕或消失，顯示中國仍不願放手，製造可能的政治破口。

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陸學歷大貶值 唯有這類畢業生 「9成就業」超搶手

今年5月，大陸16到24歲青年失業率達到20.8%，續創新高，而這可能還是低估的數字。據大陸國家統計局新聞發言人付凌暉的說法，每周只要工作1小時及以上，都屬於就業。因此，「畢業即失業」，已成為許多大陸年輕人的憂心事。與此同時，另一項數據則引起不少人注意，相較一般大專院校，大陸職業學校畢業生的就業率依然能常保在9成以上。

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