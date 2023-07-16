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梵蒂岡批准沈斌任上海教區主教 批評北京違反任命協議

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
梵蒂岡發表聲明，天主教教宗方濟各批准，由中國天主教主教團主席、中國全國政協委員沈斌接任中國天主教上海教區主教。（取自中國天主教官方網站）
梵蒂岡發表聲明，天主教教宗方濟各批准，由中國天主教主教團主席、中國全國政協委員沈斌接任中國天主教上海教區主教。（取自中國天主教官方網站）

天主教教宗方濟各（Pope Francis）批准中國天主教主教團主席、全國政協委員沈斌接任天主教上海教區主教。不過，梵蒂岡也認為，北京沒有在此事上提前與梵蒂岡協商爭取同意，違反了雙邊協議，教宗為此感到非常遺憾。

路透報導，梵蒂岡15日發布聲明表示，教宗已批准北京對上海教區新主教沈斌的任命。據悉，此前，這個職位自上海教區原主教金魯賢於2013年逝世後，已懸缺逾10年。直到今年4月，北京才宣布由沈斌調任上海教區正權主教。

對此，報導引述梵蒂岡國務院長帕羅林（Pietro Parolin）在另一篇單獨訪問中指出，北京當局早前將沈斌從江蘇海門教區主教調任上海教區主教時，並未徵詢教廷同意。他批評，大陸此單方面舉動，「是違反中梵2018年達成的主教任命協議當中的『對話與合作精神』」。

儘管如此，帕羅林仍稱，教宗同意沈斌任命的決定，是為了上海教區更大的「益處」著想。但他也肯定，沈斌是一名「受人尊敬」的牧者。事實上，有消息指出，沈斌自2010年來一直擔任海門主教，而這個位置的任命得到過梵蒂岡的批准。

據美國之音消息指，北京與梵蒂岡於2018年9月簽署了「中國區主教任命臨時協議」，有效期為兩年。此後雙方兩年續約一次，分別在2020年及2022年。儘管協議內容沒有公開宣布過，但外界知悉該協議是雙方就「主教任命程序」達成基本準則。

然而，報導提及，該協議一直受到海外部分天主教人士的反對，「他們認為這個協議無助於中國大陸天主教徒的宗教自由權利和生存環境的改善」。其中，香港教區前樞機主教陳日君曾對這個協議持強烈的反對立場。

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