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籲東協警惕 王毅：域外國家勿挑動地區分歧

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
中共中央外辦主任王毅。（歐新社）
中共中央外辦主任王毅。（歐新社）

中共中央外辦主任王毅日前在印尼出席東亞合作系列外長會時，呼籲地區國家警惕事關本地區和平安全的三個消極動向：警惕「印太戰略」加快向本地區滲透，衝擊東協中心地位；警惕北約試圖插足本地區，引入冷戰思維和陣營對抗；警惕域外大國藉南海問題介入地區事務，挑撥破壞地區國家之間的團結協作。

根據大陸外交部昨日發布的新聞稿，王毅十四日在雅加達出席相關會議時，還就南海問題闡明大陸的原則立場。他表示，南海是目前世界上航行最安全、最自由的海域之一，沒有任何一艘商船抱怨在航經該海域時遇到干擾阻礙，「個別國家沒有必要再作無謂的擔憂」。

王毅並提出，希望域外國家不要再派那麼多先進艦機來這裡耀武揚威，不要挑動和利用地區國家之間的分歧來達到自己的地緣政治私利。「中國和東協不需要教師爺，我們完全有信心、有智慧、有能力通過共同努力，處理好南海問題」。

在與印度外長蘇傑生會面時，王毅表示，作為全球前兩大發展中國家和永遠的鄰居，中印共同利益顯然大於分歧，雙方應把精力和資源聚焦於各自發展、民生改善和加快振興，不讓具體問題定義整體關係。

根據大陸外交部新聞稿，中印雙方同意盡快就邊界問題舉行下一輪軍長級會談。雙方也同意啟動金磚國家擴員進程，並就此達成原則共識。

王毅與韓國外長朴振會面時指出，近段時間，中韓關係面臨的困難和挑戰增多。他呼籲雙方本著相互尊重的精神，加強溝通，推動中韓戰略合作伙伴關係重回健康穩定發展軌道。

王毅 南海

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