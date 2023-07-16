中俄日本海聯演 維護戰略通道

中俄持續強化雙邊軍事合作。大陸國防部昨日宣布，根據中俄兩軍年度合作計劃，俄羅斯軍隊將於近日派出海空力量參加解放軍在日本海中部組織的「北部．聯合—二○二三」演習，此次演習課題為「維護海上戰略通道安全」。大陸軍事專家指出，此次中俄軍演選在日本海中部進行，「有極強的針對性和實戰性」。

據央視軍事頻道報導，「北部．聯合—二○二三」演習的中方海上編隊，已於十五日上午從青島某軍港解纜啟航，奔赴預定海域遂行演習任務。

共軍此次參演的海上編隊由導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，導彈護衛艦棗莊艦、日照艦，以及綜合補給艦太湖艦組成，並攜帶艦載直升機四架。

環球時報指出，此次「北部．聯合—二○二三」演習由共軍北部戰區組織，之前「西部．聯合—二○二一」參演的解放軍兵力則由西部戰區組成。軍事專家預期，未來可能出現共軍五大戰區輪流組織年度戰略演習，演習主題各有側重，以進一步提升解放軍實戰能力。

二○二一年八月中旬，俄羅斯參加在中共陸軍青銅峽合同戰術訓練基地舉行的「西部．聯合—二○二一」演習。是次演習由共軍主導，是中共軍方首次邀請外軍入境參加大陸的年度戰略演習。

今年由北部戰區組織的「北部．聯合—二○二三」演習選在日本海中部進行。環球網指出，日本海中部為公海海域，各國依據國際法可在公海海域開展軍事演訓行動。

大陸軍事專家宋忠平表示，日本海是中俄兩國重要的戰略通道，位於日本海的宮古海峽、對馬海峽、津輕海峽三個海峽都事關中俄的國家戰略安全，尤其是一些居心叵測的勢力想要在該海域興風作浪的話，對中俄會造成重大安全威脅。

宋忠平說，此次中俄演習課題為「維護海上戰略通道安全」，選在日本海舉行，有極強的針對性和實戰性。他認為，這次演習可進一步提高中俄兩國實際維護海上戰略通道的能力，確保在未來局勢不穩的狀態下，甚至爆發衝突的狀態下維護兩國的國家安全。

台灣東部海域六月廿七日曾出現兩艘俄羅斯護衛艦。隨後就傳出，由俄羅斯海軍太平洋艦隊「響亮號」和「完美號」護衛艦組成的艦艇編隊於本月五日抵達上海展開為期七天的訪問。

大陸國防部發言人譚克非十四日曾表示，近年來中俄海軍交往密切、互動頻繁。下一步，中方願與俄方一道，加強兩國海軍各層級溝通，常態組織聯演聯巡，拓展專業領域務實合作，為維護海上安全和地區和平穩定，服務構建海洋命運共同體貢獻積極力量。