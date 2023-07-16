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兩岸觀策／「山河大學」的虛擬和真實

聯合報／ 記者羅印冲
「山河大學」錄取通知書。（取材自微博）
「山河大學」錄取通知書。（取材自微博）

正值大陸考生忙於選填志願之際，一所名為「山河大學」的虛擬院校掀起熱議，網友透過建構一所想像中的大學，凸顯教育資源分配不均的沉痾。這所虛擬的大學，無疑反映了大陸最真實教育現況。

山河大學構想起於有網友認為，山東、山西、河南、河北等四個「山河省分」錄取率太低，且四省「雙一流」（指九八五和二一一名校，類似台灣頂大）學校極少，不如由四省的三四三萬名考生，每人拿出一千元（人民幣，下同），合資卅億元，在四省交界處成立「山河大學」，僅招收四省學子。

話題一出，立刻引起熱烈討論。短短兩天，網友就為山河大學精心設計了校門，連校徽、院系設置、錄取通知書、學生證都一應俱全。

山河大學的目標，有網友喊出「三年超清華、五年趕北大」。更有網友提議，由大唐詩人杜甫擔任山河大學名譽校長，因他的詩作「春望」裡寫道：「國破『山河』在。」

網上熱鬧的背後，是嚴肅的教育資源分配難題。陸媒澎湃新聞引述小沈的經歷，凸顯「高考之痛」刻在每個山河四省學子的骨子裡。

小沈之前在河北省就讀某重點高中，每天清晨五點半起床，晚上十點半休息，之間十七小時，每個人都像上了發條的機器人，吃飯、早讀、上課或是睡覺，都有嚴格時間限制。回想高中生活，小沈覺得自己和同學就像火場中逃生的螞蟻，只有使出渾身解數成為螞蟻兵團內部的強者，才有生路。

小沈說，大學時期曾和同學聊過高考成績，當聽到有同學的分數比自己低了近五十分，他才意識到，原來河北考生要比其他省分考生付出加倍甚至三倍努力，才能考上同等級大學。

也就是說，對大陸不同省分的考生而言，最終決定能不能上好學校，往往還要看你有沒有「好戶口」。

從結構問題看，「山河四省」考生眾多，今年約三四三萬人，占大陸全體一二九一萬人的四分之一，但這四省卻僅有兩所九八五院校，即山東大學和中國海洋大學，且都在山東。河北更慘，省內沒有九八五或二一一大學。

北京清華大學教育研究院副院長史靜寰直言，山河四省出現的問題，是中部地區教育資源塌陷。大陸東部經濟發展較好，教育資源有充足保障；西部則有長期政策扶持，高教資源也維持相對較好。中部二者都沒有，人口還多。

華南師大教授林勇整理二○一八年各省錄取數據顯示，以北大和清華的錄取情況看，前三位是北京、天津和上海，排名後五位，就包括河北和河南。

針對山河四省學子疾呼，大陸教育部回應，將不斷優化大學布局結構，支援中西部，特別是人口大省，擴大高教資源規模。可是，說要縮小高教差距，大陸官方已喊了很多年。

根據人民網消息，早在二○○四年，大陸教育部就決定與中西部無教育部直屬大學的省分共建大學。要問的是，這近廿年來的政策作為究竟投入多少資源？何以今天還會出現「山河大學」的議論？

教育部 高教 北京

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