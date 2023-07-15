習近平《求是》撰文談深化機構改革 強調黨集中領導

新華社報導，16日將出刊的中共黨媒《求是》雜誌將發表習近平的重要文章，題為「深化黨和國家機構改革推進國家治理體系和治理能力現代化」。文章指出，這次機構改革設立了新的黨中央決策議事協調機構，組建新的黨中央職能部門和辦事機構，在重要領域設立新的黨中央派出機關，是為了揚優勢、補短板、強弱項，加強黨中央對重大工作的集中統一領導。文章強調，黨和國家機構改革是一項複雜系統工程，要不斷調整優化黨和國家機構職能體系，使之更好適應黨和國家事業發展需要。

習近平在文章指出，深化黨和國家機構改革，是貫徹落實黨的二十大精神的重要舉措，是推進國家治理體系和治理能力現代化的集中部署。繼續推進黨和國家機構改革，目的是推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。

文章強調，黨和國家機構改革是一項複雜系統工程，不可能一蹴而就，也不會一勞永逸，需要根據新的使命任務、新的戰略安排、新的工作需要，不斷調整優化黨和國家機構職能體系，使之更好適應黨和國家事業發展需要。

文章指出，黨的十八大以來，深化黨和國家機構改革的一個重要目的是堅持和加強黨的全面領導，從機構職責上把加強黨的全面領導落實到各領域、各方面、各環節。這次的機構改革，同時也在金融管理體制、科技管理體制、社會管理體制等方面對機構設置和職責配置作了比較合理的設計和安排。

文章強調，這些調整是在分析正在面臨的深層次矛盾和問題的基礎上提出的解決方案。各地區各部門要自覺在大局下思考、在大局下行動，確保機構改革方案貫徹落實不打折、不變形、不走樣，特別是要嚴格依據機構改革方案制定和執行部門「三定」規定。

文章並提出以下五項機構改革工作重點：

一要加大統的力度。在中央政治局常委會領導下，中央全面深化改革委員會牽頭抓總、加強統籌協調，設立協調機制。 二要堅持穩的基調。此次機構改革涉及部門較多、觸及的問題較深，要謀定而後動。中央和地方機構改革在工作部署和組織實施上要有機銜接、有序推進。 三要做好人的工作。要引導廣大黨員、幹部講政治、顧大局、守規矩，正確對待利益格局調整和個人進退留轉，積極支持改革，自覺服從組織安排。 四要執行嚴的紀律。涉及機構變動、職責調整的部門，要自覺服從大局，確保機構、職責、人員等按要求及時調整到位。 五要做到於法有據。堅持在法治軌道上推進機構改革，立法機構要統籌做好相關立改廢釋工作。

文章指出，搞好機構改革組織實施工作至關重要。要繼續運用好堅持黨對機構改革的全面領導、堅持不立不破先立後破、堅持推動機構職能優化協同高效、堅持中央和地方一盤棋、堅持改革和法治相統一、堅持把思想政治工作貫穿改革全過程等寶貴經驗，有組織、有步驟、有紀律推進機構改革組織實施工作。