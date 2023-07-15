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談台海 前俄駐陸大使：「不要當裝睡的人」送給美台

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
前俄羅斯駐北京大使傑尼索夫。（取自鳳凰網）
前俄羅斯駐北京大使傑尼索夫。（取自鳳凰網）

陸媒觀察者網14日全文披露前俄羅斯駐北京大使、現俄羅斯聯邦委員會委員傑尼索夫，接受「國際事務」雜誌專訪內容，傑尼索夫在台海危機、中俄關係、俄烏戰爭等議題闡述自身觀點。分析台海爆發衝突的可能性，他認為台灣對中國而言是至關重要，中國絕不會允許台獨，他還說「正如俄羅斯諺語所說，最好不要當裝睡的人，這句話我送給美國，還有台灣」。

傑尼索夫稱，台海局勢升溫是由於美國的挑釁而產生的「人造升溫」，但台海局勢本來並沒有升溫的理由，因為這是中國內政，理論上與美國無關的。他指出，中美只簽署了三份公報，這三份公報是中美在台灣問題互信的基礎，而現在美國人正在破壞這些公報的共識。

傑尼索夫表示，美國擅長玩文字遊戲，雖美方沒有公然違反三個公報的文字條款，但作法卻都相反，且清楚地暴露真實意圖，包含持續向台供應武器，「過去還在意中國感受，現在是明目張膽甚至帶著挑釁去做」。

針對大陸派出特使李輝赴俄烏等國調整俄烏戰爭一事，傑尼索夫表示，中國展現一種「歷史領袖」的姿態，包含促成伊朗與沙烏地阿拉伯和解、復交，「其國際影響力已經達到了這樣的程度，它不能像原來那樣韜光養晦了」。

傑尼索夫說，李輝在訪問旅程中，並沒有帶著任何目標去說服任何國家。相反，他一直在相關問題上澄清中方立場，而烏克蘭和相關各方也向中方各自澄清了自己的立場。中國的計畫在某種程度上是現實的，但實現該計畫的條件是雙方，尤其是烏克蘭和西方國家要有善意。

在中俄關係上，傑尼索夫認為，中國視俄國為合作夥伴是毫無疑問的，即使中國與一些後蘇聯國家有合作，但主要提供金融和經濟援助，不會附帶政治條件。與此同時，中國並不像美國想要在這些地區搞政治操弄。相反，中國要求俄羅斯確保自己和這些地區的安全和穩定，以及在這些國家的投資利益。

俄烏戰爭爆發後，西方國家紛紛對俄國祭出制裁，俄羅斯因而轉向與中國大陸來往。傑尼索夫認為，從成為美國和西方的對手這個角度來看，中國和俄羅斯的處境也差不多，中俄當前是「背靠背」相互依靠的關係。

談到中俄經貿來往，傑尼索夫表示，俄國在燃料和能源領域有一定的技術深度，可通過管道或儲罐、油輪向大陸供應碳氫化合物類能源，至於從大陸進口，他認為大陸汽車在俄羅斯市場頗受歡迎與滿意，如俄羅斯如今到處都能看到吉利和長城汽車。「現在中國完全有能力滿足我們的所有需求，就像我們的優勢產業可以滿足中國一樣」。

俄羅斯 美國 俄烏戰爭

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