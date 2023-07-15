歐盟外長波瑞爾：堅定奉行一中政策 台灣不是一個國家

根據大陸外交部網站今中午訊息，當地時間2023年7月14日，中央外辦主任王毅在雅加達應約會見歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾。波瑞爾對王毅表示，中國首先是歐盟的重要夥伴，這一定位十分清晰，也十分確定。歐盟堅定奉行一個中國政策，其核心內涵是世界上只有一個中國，台灣不是一個國家，歐盟從來不支持台獨。歐盟願同中國保持強有力的接觸，發展建設性、穩定和長遠的關係。

波瑞爾表示，中國在全球事務中發揮著關鍵作用，提出的全球倡議廣受歡迎。歐方願探討加強雙方的政策對接，推動務實合作取得更多成果。全球產供鏈你中有我、我中有你，歐中「脫鉤」不現實，也不可能。歐盟不支持陣營對立和平行體系。「去風險」絕非針對中國，歐盟從無意阻礙中國的發展。

王毅表示，中歐之間沒有根本利害衝突，我們都主張多邊主義，都支持世界多極化和國際關係民主化，都支持以聯合國為核心的國際體系。今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20年，具有承前啟後的重要意義。中歐加強溝通、增進信任、深化合作符合雙方共同利益。歐方應進一步明確雙方戰略夥伴關係定位，推動中歐關係在現有基礎上向前走，不能搖擺不定，更不能鼓勵開倒車的言行。

王毅強調，中國致力於建設更高水平開放型經濟新體制，將繼續向世界分享超大規模市場機遇。我們支持歐盟堅持戰略自主，作出獨立判斷。願同歐方優勢互補、形成合力，發揮1+1大於2的效應，對接彼此提出的全球倡議，包括共建「一帶一路」同「全球門戶」計劃的相互支持。中歐應秉持開放包容理念，共同推進全球化進程，共同維護自由貿易體系，共同反對保護主義，共同抵制單邊霸凌。當前尤其要警惕將經濟問題政治化、工具化，使「去風險」變成「脫鉤斷鏈」的代名詞。