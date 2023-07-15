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王毅會樸振：中韓應追求「和而不同」不讓30年成果蒙灰

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸中央外辦主任王毅在雅加達會見韓國外長樸振。　　大陸外交部網站
大陸中央外辦主任王毅在雅加達會見韓國外長樸振。　　大陸外交部網站

據大陸外交部網站，當地時間2023年7月14日，大陸中央外辦主任王毅雅加達應約會見韓國外長樸振。王毅說，中韓隔海相望，是搬不走的近鄰；經濟互補，是分不開的伙伴；人民千年交往，是隔不斷的聯繫。中國對韓睦鄰友好政策保持連續性、穩定性，不針對第三方，也不應受第三方影響。中韓關係能夠也應該走好、走穩、走遠。

他表示，近段時間，中韓關係面臨的困難和挑戰增多，這不符合兩國人民的根本和長遠利益。我們願同韓方本著相互尊重的精神，追求「和而不同」的君子之道，加強溝通，重建互信，推動中韓戰略合作夥伴關係重回健康穩定發展軌道，不讓建交30年來取得的成果蒙上灰塵。

王毅強調，雙方要發揮地緣相近、經濟相融、人文相通優勢，排除乾擾、和睦相處，重啟各層級交往，堅定推進互利合作，為雙邊關係注入更多積極預期，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和平穩定發展作出更大貢獻。台灣問題是中方核心利益中的核心，事關中韓關係的政治基礎和基本信義。希望韓方恪守一個中國原則，審慎妥善處理。

樸振則表示，韓中是近鄰，也是戰略合作夥伴。韓中關係順暢發展符合雙方共同利益，也將為地區和平穩定作出貢獻。韓方一貫尊重一個中國原則，這一立場沒有任何變化。願同中方基於相互尊重和互惠原則，進一步深化兩國各領域交往合作，開啟兩國關係新的30年。期待保持雙方高層交往溝通，加強產供鏈合作，活躍人文交流。

訊息稱，雙方還就朝鮮半島局勢等共同關心的國際地區問題交換了意見。

王毅與樸振會談。　　　　大陸外交部網站
王毅與樸振會談。　　　　大陸外交部網站

王毅 雅加達

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