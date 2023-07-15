荒野迷失36年　索總理：與中建交是歷來最重要決定之一

4年前宣布與台灣斷交，並轉向中國大陸建交的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞，本月9日至15日率團赴大陸訪問，並接受官媒央視「高端訪談」節目專訪。蘇嘉瓦瑞在節目上稱，「我們曾經在荒野中迷失了近36年，與中國建交是歷來作出最重要的決定之一」，並重申堅定奉行「一個中國原則」。針對西方國家將中索合作加深視作「威脅」，蘇嘉瓦瑞表示「這讓人很遺憾」，並稱與中國合作為索羅門帶來巨大成果。

針對奉行「一中原則」，蘇嘉瓦瑞在節目中稱，聯合國1971年通過了第2758號決議，指世界上只有一個中國，也就是中華人民共和國，台灣是中國不可分割的一部分，並稱「雖然我們是在大約3年半之前才與中國建交，但我們從中獲益良多」。

主持人提問蘇嘉瓦瑞「現在一些國家試圖干涉台灣問題，對此有何看法」時，他則稱，世界上只有一個中國，這早已明確。有些國家聲稱他們會做出自己的決定，而不遵循聯合國的決定，那麼這些成員國就失去其價值了，這很令人遺憾，呼籲那些仍然「執迷不悟的國家」思考他們自己的所作所為。他說，這些國家都與中國建立了外交關係，他們承認一個中國原則，但他們的行動卻與這一原則相悖。

針對主持人提問「中索關係加深讓一些國家感到緊張，甚至將兩國關係視為威脅」，蘇嘉瓦瑞回應自己感到很遺憾。他強硬表示，索羅門是主權國家，中國也是主權國家，與誰建交、與誰發展合作，不關其他任何人的事。他並稱，有些國家批評索中在發展方面的合作，儘管這方面的合作為索國帶來了巨大成果。

先前，外界曾示警索羅門與大陸建交恐掉入「債務陷阱」並「破壞民主國家價值觀」，蘇嘉瓦瑞認為是無稽之談，「這是他們編造的藉口，因為他們擔心自己失去對小島嶼國家的控制」。

蘇嘉瓦瑞還說，索國政府會選擇對國家最有利的事情，而與中國建立外交關係，是國家歷史上做出的最好決定，這是個正確的決定，絕不後悔，絕不回頭。

據悉，蘇嘉瓦瑞本次訪問大陸期間，與北京簽署多項合作文件，其中包含允許大陸在索羅門群島派駐警察直到2025年的警務合作協議。此舉引起紐澳美擔憂恐推升南太平洋地區緊張局勢，並敦促兩國公布協議細節。

路透報導指出，索羅門群島人口約70萬，是一個在太平洋島嶼中據重要戰略地位的島國，對於美國在第二次世界大戰中西渡太平洋解放菲律賓起到關鍵作用。而由於台海緊張局勢引起了美國和澳洲政府對中國大陸在該地區野心的擔憂。

索羅門群島政府14日表示，與中國簽署的警務合作協議對太平洋地區並不構成威脅，駁斥了那些擔憂該協議可能加劇地區緊張局勢的西方國家，並稱批評者應該「尊重我們的主權和自主決策權」。

蘇嘉瓦瑞此趟大陸行，除會晤大陸國家主席習近平、大陸總理李強，出席索羅門駐陸使館開幕儀式，也與北京當局共同發布聯合聲明，宣示建立新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係。