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台北旅展蔡政府擋陸官員 業者嘆：兩岸觀光開放無期

聯合報／ 記者周湘芸陳政錄／台北報導
台北國際夏季旅展昨開幕，但由於蔡政府未核准省市旅遊局官員前往，也連帶影響大陸業者參展意願，最後僅近七十名業者報名參展，共設四十七個攤位。記者周湘芸／攝影
台北國際夏季旅展昨開幕，但由於蔡政府未核准省市旅遊局官員前往，也連帶影響大陸業者參展意願，最後僅近七十名業者報名參展，共設四十七個攤位。記者周湘芸／攝影

二○二三台北國際夏季旅展昨開幕，這是暌違三年半以來，首次有中國大陸旅遊業者參加台灣舉辦的旅展，但此次我方未核准省市旅遊局官員前往，連帶影響陸業者參展意願，加上兩岸政治情勢不佳，台灣業者苦嘆，要等到兩岸觀光開放遙遙無期，盼觀光交流不要再用政治卡關。

陸委會昨重申，該會對於開放兩岸觀光的政策立場不變，目前無進一步說明。而陸委會副主委詹志宏日前表示，應在對等與互惠的原則下，推動兩岸雙向的觀光客交流；台灣現在聚焦兩岸早日恢復雙向的觀光客交流，而非大陸不讓自己的觀光客過來，反而只要台灣觀光客單向過去。

為期四天的台北國際夏季旅展昨在世貿一館登場，大陸展區除海旅會外，還有山西、黑龍江、江蘇、浙江等九省參展，為疫後兩岸規模最大的旅遊交流場合。但由於蔡政府不予核准省市旅遊局官員一同前往，儘管最終核准一三四名業者來台，最後僅近七十名業者報名參展，共設四十七個攤位。

中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，政府不斷強調兩岸觀光應雙向同時開放，不過兩岸一定要有一方先示好，在雙方僵持不下的情況下，受傷的只是更多旅遊業者。目前已有九成以上台灣旅遊業者希望先單向開放，公協會也都自主赴大陸洽談協商，台灣是自由民主的國家，希望政府聽到業者聲音，不該用政治卡關。即便當前無法立即開放，也應給出時間點，而非遙遙無期。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍則是在致詞時表示，暌違三年終於打開疫情圍城，夏季旅展為疫後兩岸旅遊業界迎來第一道曙光，但旅展只是開啟兩岸旅遊交流第一步，兩岸旅遊全面恢復交流是兩岸民眾跟業界的共同心聲，希望這一小步為日後兩岸旅遊交流增加善意，開啟更多可能跟希望。

海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處主任何婕指出，大陸做為旅遊目的地對台灣民眾有極大魅力，大陸今年五月已宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。

旅展 陸委會 兩岸關係

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