密利憂中國軍力超美 譚克非：中國不走「國強必霸」老路

大陸國防部發言人譚克非14日下午就近期涉軍問題答記者問時，被問到美軍參謀首長聯席會議主席密利日前稱，中國希望在未來10年內成為亞洲霸主，並在本世紀中葉實現軍力超過美方的目標。美軍必須維持「決定性優勢」和戰備能力時表示，美國一直沒有走出零和博弈的思維定勢，密利所謂維持「決定性優勢」，無非是想一家獨大，繼續以霸權行霸道，謀一己私利。中國決不走「國強必霸」的老路。

另對於美太空軍司令擔憂太空競賽落後中國，他則重申中國堅持和平利用太空，反對將太空武器化和戰場化。

譚克非說，美方時不時就會發表這種以己度人的錯誤言論，根本原因在於，始終沒有看清世界和平發展大勢，沒有走出零和博弈的思維定勢。其所謂維持「決定性優勢」，無非是想一家獨大，繼續以霸權行霸道，謀一己私利。

他說，中國決不走追逐霸權、「國強必霸」的老路。如果要問我們的目標是什麼，那就是做更好更強的自己，不斷提升捍衛國家主權、安全、發展利益的能力，為維護世界與地區的和平穩定、服務構建人類命運共同體貢獻力量。

另據報導，美太空軍司令部司令接受採訪時稱，儘管擔心美在太空競賽中落後於中國，美國防部仍對自身能力充滿信心。譚克非對此則說，美方一些人一邊憂心忡忡、唯恐落於人後，一邊又說自己信心滿滿，這是典型的認知失調。

他說，大家都很清楚：近年來，美方加速推進太空軍事化，公然將太空界定為「作戰疆域」，組建太空軍和太空司令部，研發部署天基進攻性武器，組織軍事攻防演習和技術實驗，搞太空聯盟「小圈子」，消極抵制太空軍控進程，這些行徑對太空安全和全球戰略穩定已經造成極大負面影響。

他表示，星河璀璨，不容黷武者散佈硝煙。他願在此重申，中國堅持和平利用太空，堅決反對將太空武器化和戰場化，反對任何形式的太空軍備競賽。這一立場沒有變、也不會變。我們敦促美方糾正劍拔弩張、患得患失的不良心態，尊重國際社會共同願望，停止鼓動太空軍備競賽，與世界各國一道，維護太空的持久和平與安全。