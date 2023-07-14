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俄艦艇編隊訪問上海 並與中方舉行聯合演練

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
俄海軍官兵觀摩戰傷救護演示。大陸國防部
俄海軍官兵觀摩戰傷救護演示。大陸國防部

大陸國防部新聞發言人譚克非大校14日證實，俄羅斯海軍太平洋艦隊艦艇編隊近期訪問上海，並與中國海軍艦艇進行聯合演練。

大陸國防部微信公眾號報導，譚克非表示，7月5日至11日，由俄羅斯海軍太平洋艦隊「響亮」號和「完美」號護衛艦組成的艦艇編隊訪問上海。期間，中俄兩國海軍官兵開展了相互參觀艦艇、專業技術交流和文體活動。

譚克非提到，俄艦艇編隊離港後，在長江口以東海域與中國海軍太原艦進行了編隊運動、通信、海上搜救等課目演練。此次訪問進一步鞏固了兩國海軍傳統友誼，深化了友好交流與務實合作。

譚克非補充，近年來，中俄海軍交往密切、互動頻繁，在團組互訪、演訓巡航、專業交流等領域合作成果豐碩。下一步，中方願與俄方加強兩國海軍各層級溝通，常態組織聯演聯巡，拓展專業領域務實合作，為維護海上安全和地區和平穩定，服務構建海洋命運共同體貢獻積極力量。

中方官兵參觀俄方「完美」號護衛艦。大陸國防部
中方官兵參觀俄方「完美」號護衛艦。大陸國防部

海軍 譚克非 國防部

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