俄艦艇編隊訪問上海 並與中方舉行聯合演練

大陸國防部新聞發言人譚克非大校14日證實，俄羅斯海軍太平洋艦隊艦艇編隊近期訪問上海，並與中國海軍艦艇進行聯合演練。

大陸國防部微信公眾號報導，譚克非表示，7月5日至11日，由俄羅斯海軍太平洋艦隊「響亮」號和「完美」號護衛艦組成的艦艇編隊訪問上海。期間，中俄兩國海軍官兵開展了相互參觀艦艇、專業技術交流和文體活動。

譚克非提到，俄艦艇編隊離港後，在長江口以東海域與中國海軍太原艦進行了編隊運動、通信、海上搜救等課目演練。此次訪問進一步鞏固了兩國海軍傳統友誼，深化了友好交流與務實合作。