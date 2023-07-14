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與北京簽署警務合作引紐澳美擔憂 索羅門：不構成威脅

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞本周訪問中國大陸期間，與北京簽署多項合作文件。蘇嘉瓦瑞10日與大陸國家主席習近平舉行會談。（取自大陸外交部網站）
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞本周訪問中國大陸期間，與北京簽署多項合作文件。蘇嘉瓦瑞10日與大陸國家主席習近平舉行會談。（取自大陸外交部網站）

索羅門群島政府14日表示，與北京簽署的警務合作協議對太平洋地區並不構成「威脅」，並駁斥了西方國家認為該協議可能加劇區域緊張局勢的看法。

環球網引述法新社、路透等外媒報導，南太平洋島國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）本周訪問中國大陸期間，與北京簽署多項合作文件，其中包含允許大陸在索羅門群島派駐警察直到2025年的警務合作協議。紐澳美擔憂此舉恐推升南太平洋地區緊張局勢，並敦促兩國公布協議細節。

索羅門群島政府14日表示，與中國簽署的警務合作協議對太平洋地區並不構成威脅，駁斥了那些擔憂該協議可能加劇地區緊張局勢的西方國家，並稱批評者應該「尊重我們的主權和自主決策權」。

蘇嘉瓦瑞的發言人表示，中國將增強索羅門群島1500名警察在網絡安全、社區警務、無人機培訓等方面的能力，發言人說，該協議將填補索羅門群島在2021年11月反政府暴力騷亂中暴露出的安全漏洞，「對於這些安全漏洞，我們真的已經受夠了」。

索羅門群島政府也表示，中方日前已明確表示，該協議符合有關國際法和國際慣例。大陸外交部發言人汪文斌12日曾表示，中國和索羅門群島簽訂警務合作協議，符合有關的國際法和國際慣例。警務執法合作是中索合作的重要部分，為促進索羅門群島安全穩定發揮了積極作用，中方堅定支持索羅門群島實現長治久安，將繼續根據索方意願和需求，向索方提供力所能及的支持和幫助。

此前，蘇嘉瓦瑞政府在2019年9月決定與台灣斷交，轉向與中國大陸建交，卻引發當地多數民眾不滿，民怨四起。2021年11月，索羅門群島爆發大規模反政府示威，首都唐人街和華人店鋪淪為廢墟。抗議者針對政府2019年與台灣斷交的決定示威，並要求蘇嘉瓦瑞下台。

路透報導指出，索羅門群島人口約70萬，是一個在太平洋島嶼中據重要戰略地位的島國，對於美國在第二次世界大戰中西渡太平洋解放菲律賓起到關鍵作用。而由於台海緊張局勢引起了美國和澳洲政府對中國大陸在該地區野心的擔憂。

索羅門 北京

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