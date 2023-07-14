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赴深圳見廣東省長 夏立言：堅持九二共識、反對台獨

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
國民黨副主席夏立言再次訪問中國大陸，近日在深圳與廣東省長王偉中舉行會見 。圖／本報系資料照
國民黨副主席夏立言再次訪問中國大陸，近日在深圳與廣東省長王偉中舉行會見 。圖／本報系資料照

繼上月出席福建的海峽論壇後，國民黨副主席夏立言近日再赴大陸廣東訪問，據中共廣東省委機關報《南方日報》，廣東省長王偉中13日在深圳會見夏立言一行，表示將為台商台企提供優質服務、創造良好環境。夏立言說，將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，攜手推動兩地經貿、文化、科技、教育、民生等領域的合作。

據報導，7月13日，廣東省委副書記、省長王偉中在深圳會見夏立言一行，廣東省副省長張新，深圳市委副書記、市長覃偉中參加會見。

王偉中說，廣東與台灣交流交往密切，合作成果豐碩。我們將完整、準確、全面貫徹落實「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，推動粵（廣東）台各領域交流合作不斷深化，推動兩岸關係和平發展，推進「祖國統一」和民族復興偉大事業。

王偉中表示，廣東將繼續秉持「兩岸一家親」理念，為台商台企在粵投資發展和廣大台胞在粵工作生活，提供優質服務、創造良好環境。

據陸方報導，夏立言表示，將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，攜手推動兩地經貿、文化、科技、教育、民生等領域的合作，不斷增進兩地人民福祉，推動兩岸關係和平發展。

廣東 夏立言 台獨

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