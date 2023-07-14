回應「中國戰略」 陸使館：中國是德合作夥伴而非對手

德國政府首份「中國戰略」當地時間7月13日公布，是聯邦德國歷史上第一份作為文件出台的「中國戰略」；依據大陸《環球時報》發自德國的報導 ，文件採用了歐盟委員會描述中國的「三合一」詞彙，稱中國「同時是合作夥伴、競爭者和制度性對手」。對於此一文件，中國駐德國大使館發言人13日表示，將中國視為「競爭者和制度性對手」不符合客觀事實，也不符合兩國共同利益。以意識形態為導向看待中國和制定對華戰略，只會加劇誤解和誤判，損害雙方合作與互信。

這份「中國戰略」的封面圖是中國圍棋。德國外交部網站介紹稱，圍棋是世界上最古老的棋盤遊戲之一，「與國際象棋不同，圍棋的目的不是將死對方，而是獲得有利的地位並捍衛'自由'」。德國外交部官網的新聞稿稱，「中國已經改變，這就是為什麼我們也必須改變與中國打交道的方式。德國聯邦政府以全面的中國戰略為我們的行動提供了指南針。」

德國總理蕭茲13日在推特發文稱：「我們將繼續與中國合作，無論是在經濟上還是在氣候保護方面——中國戰略為我們的關係提供了新的框架。」他強調，對華戰略的目標不是與中國「脫鉤」，「但我們希望在未來避免嚴重的依賴」。

環時報導稱，德國外交部發言人13日表示，正在將「中國戰略」文件翻譯成中文，並在未來幾週或幾個月內與中方各層級就此展開討論。

報導說，中國駐德國使館發言人13日就德「中國戰略」表明四點立場。一、中方希望德方理性、全面、客觀看待中國的發展。德國當前面臨的很多挑戰和問題並非是中國造成的，中國是德國應對挑戰的合作夥伴，而非對手。二、中方始終重視發展對德關係。但中方堅決反對利用涉台、涉疆、涉港、涉海、人權等問題干涉中國內政，歪曲抹黑中國，甚至損害中方核心利益。三、中德經貿等各領域務實合作是互惠互利、優勢互補的關係，對雙方都是更大的發展機遇，而非風險。四、中德在促進世界多極化、維護自由貿易、應對氣候變化等方面有諸多共同利益。