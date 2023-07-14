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王毅見澳外長：方向對了 就應該堅持下去 不能再偏航

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中共中央外辦主任王毅與澳大利亞外長黃英賢會談。 大陸外交部網站
中共中央外辦主任王毅與澳大利亞外長黃英賢會談。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站凌晨訊息，大陸中央外辦主任王毅昨13日在雅加達參加東協系列外長會議期間，應約會見了澳大利亞外長黃英賢。對於中澳關係止跌回穩，王毅對黃英賢表示，方向對了，就應該堅持下去，不能再偏航，更不能走回頭路。雙方應維護好、鞏固好當前良好勢頭。

黃英賢也表示，建交50年來，澳中建立了廣泛聯繫，各領域合作成果顯著。良好的澳中關係符合雙方利益，澳方將繼續本著建交初心，相互尊重、平等合作、坦誠溝通，維護各自國家利益，推動澳中全面戰略夥伴關係實現更大發展。

王毅說，在雙方共同努力下，中澳關係止跌回穩，得到改善和發展。事實再次證明，只要雙方秉持建交初心，堅持正確相處之道，中澳關係就能夠發展好、也應當發展好。

他說，方向對了，就應該堅持下去，不能再偏航，更不能走回頭路。雙方應維護好、鞏固好當前良好勢頭，使中澳關係繼續走穩、走實、走遠。要落實好兩國領導人共識，恢復各領域、各層級交往合作，增進理解互信。

他說，中澳經濟高度互補，合作潛力巨大，希望澳方為中國企業赴澳投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。雙方要相互尊重、平等相待，妥善處理分歧，培育相互理解、相互欣賞的友好氛圍，給兩國人民帶來更多實實在在的利益。

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