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陸大使向英官員提出嚴正交涉：沒權利對港警說三道四

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國大陸駐英大使鄭澤光13日向英官員提出嚴正交涉，表示英方沒有資格、沒有權利對港警執法行動說三道四。（取自中國駐英使館網站）
中國大陸駐英大使鄭澤光13日向英官員提出嚴正交涉，表示英方沒有資格、沒有權利對港警執法行動說三道四。（取自中國駐英使館網站）

據中國大陸駐英國大使館網站消息，陸駐英大使鄭澤光13日「約談」英國外交部官員，就英方在涉港問題上的言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。鄭澤光強調，英方沒有資格、沒有權利對（香港）特區警方執法行動說三道四，敦促英方認清形勢，糾正錯誤，停止干涉香港事務和中國內政。

日前，香港警方宣布通緝前香港眾志創黨主席羅冠聰在內，等8名流亡海外港人，並傳出港警帶走羅冠聰父母兄3人問話，以了解他們是否向羅冠聰提供經濟援助，以及是否作為他在香港的代理人。

法廣報導，英國印太事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Belinda Trevelyan）對此指出，中方試圖通過針對羅冠聰在港家人來傳播恐懼和迫使民眾噤聲，是不可接受的，並強調英方不會容忍中方藉恐嚇使之噤聲，會捍衛言論自由的權利。

據陸外館消息，鄭澤光向英國外交部官員表示，香港警方通緝「反中亂港」分子、採取相應執法行動，是依法辦案，英方對港警執法行動指手畫腳，為反中亂港分子搖旗吶喊、包庇罪犯，完全是顛倒是非、褻瀆法治、粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

鄭澤光強調，香港事務純屬中國內政，英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。

鄭澤光還宣稱，香港社會自從國安法實施以來和諧穩定，經濟持續恢復，港人的權利和自由得到更好保障，「已經進入從由亂到治走向由治及興的新階段」，香港的未來一片光明。

另外，針對日前英國外交部發布的2022年「人權與民主報告」，直指大陸「普遍存在對人權和基本自由的侵犯」，並批評大陸在新疆、香港、西藏等地的做法，陸駐英使館發言人13日回擊反批，英方有關報告罔顧基本事實，對中國人權狀況妄加指責，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方對此強烈不滿、堅決反對。

香港 英國 港警

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