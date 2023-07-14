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王毅會布林肯：阻止灰犀牛 處理黑天鵝 搬掉攔路虎

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸中共中央外辦主任昨在雅加達會面。 大陸外交部網站
大陸中共中央外辦主任昨在雅加達會面。 大陸外交部網站

根據大陸外交部今天凌晨0時10分發布訊息，大陸中共中央外辦主任王毅昨在雅加達應約會見美國國務卿布林肯。王毅說，布林肯上月訪華，朝著校準中美關係這艘巨輪的航向邁出了重要一步。下一步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道。雙方要堅決堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。

在這一發布的訊息中，隻字未提布林肯的談話內容。但認為此次會晤是坦誠、務實、建設性的，同意繼續保持溝通。

王毅說，布林肯國務卿上個月訪華時，大陸國家主席習近平就穩定和發展中美關係提出了重要戰略性、指導性意見。雙方通過深入坦誠溝通，達成一些共識，「最重要的一條就是重回巴厘島議程」，朝著校準中美關係這艘巨輪的航向邁出了重要一步。下一步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道。

他說，美方需要反思導致中美關係陷入嚴重困難的癥結所在，需要把兩國元首巴厘島會晤共識真正轉化為具體行動，更需要把美國總統拜登多次作出的一系列承諾切實落到實處。

王毅表示，雙方要從具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除乾擾。美方應採取理性務實態度，同中方相向而行，推進中美關係指導原則磋商，拓展外交安全溝通渠道，提升溝通實效，暢通人文交往。

王毅闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得肆意干涉中國內政，不得損害中國主權和領土完整，停止對華經貿和科技打壓，取消對華非法無理制裁。作為具有重要影響力的大國，中美應尊重地區國家努力，支持東盟中心地位，避免將爭議和複雜因素引入區域合作。

訊息稱，雙方還就開展亞太、海上事務磋商等進行了積極探討。

王毅與布林肯會談畫面。 大陸外交部網站
王毅與布林肯會談畫面。 大陸外交部網站

王毅 布林肯

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