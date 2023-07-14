兩岸交流專案模式 陸委會：續嚴審

針對各界不斷呼籲政府進一步鬆綁兩岸交流活動的審查流程，陸委會副主委兼發言人詹志宏昨日表示，即便在目前「專案審查制度」處理下，都有出現陸籍人士來台後，從事挖角高科技人才、竊密等與申請目的不符的行為，政府有必要維持專案方式維護國安，並將嚴加審查，把對兩岸正常交流有害的「害群之馬」揪出來。

詹志宏昨日在例行記者會上指出，兩岸疫後恢復交流以來，在專案審查制度下，仍出現有陸籍人士來台進行高科技業挖角、竊密，或是以就醫名義申請來台，實際卻到處觀光等，與申請目的不符的行為。甚至有參訪團依照來台天數、人頭數開價，從事營利行為，而非真正來交流。

詹志宏表示，尤其台灣今年下半年選舉將白熱化，中共必然會再度藉機介入選舉，因此政府主管機關有必要維持專案處理方式，維護國家安全，也能維持兩岸交流穩定、健康、有序。

詹志宏同時呼籲業者、邀請單位或接待單位，要負起，健康、有序交流秩序的責任，不要違反相關的規定。他強調，政府主管機關也會加強審查，把對兩岸正常交流有害的這些「害群之馬」揪出來，依法處理。

另，陸委會昨日公布最新民調顯示，台灣近九成民意不滿中共軍機艦擾台行為，另有超過八成民意不贊成「一國兩制」，並對大陸、香港因加強國安措施，隨意扣押我國民眾的作法感到反感。

詹志宏指出，絕大多數受訪者，對中共持續不斷以武力對我國威脅施壓表示反對，也支持政府強化防衛能力的政策，更認為國際社會持續聲明台海應維持和平，反對現狀被破壞是很重要的。