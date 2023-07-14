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秦剛「身體原因」 神隱逾2周

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
中國外長秦剛因健康原因缺席東亞合作系列會議，官方未說明病情。（美聯社）
中國外長秦剛因健康原因缺席東亞合作系列會議，官方未說明病情。（美聯社）

大陸外長秦剛自六月廿五日之後，就再無任何公開露面的消息。大陸官方日前坦承秦剛因「身體原因」難以出席東協外長會，此次會議因此由中共外事辦主任王毅出席。但在神隱超過兩周後，秦剛目前情況也日益受到各界關注。

根據大陸外交部官網消息，秦剛最後一次公開露面是六月廿五日在北京會見越南外長裴青山。當天秦剛行程滿檔，除裴青山外，還會見了俄羅斯副外長魯登科（Andrey Rudenko）、斯里蘭卡外長薩布里（Ali Sabry），但此後就沒有公開消息。

聯合國常務副秘書長阿明娜（Amina J. Mohammed）、烏干達外交國務部長奧凱洛（Oryem Henri Okello）分別於六月底、七月初到訪北京，是由大陸外交部副部長馬朝旭、鄧勵出面會見，王毅也與阿明娜會見。

星島日報本月十日曾報導，秦剛是因為確診新冠而「失蹤」。但隨著秦剛未公開露面的時間拉長，這種說法也逐漸受到質疑。秦剛現年五十七歲，香港明報昨日就刊出專訊指出，如果秦剛真如傳言是感染新冠病毒，也是「較為嚴重」的病例，「畢竟現在中招的人，逾兩周仍無法康復的個案較為罕見」。

另據法廣網援引歐盟發言人表示，秦剛原定七月初在北京會見歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell），但在博雷利原定於本月五日抵達的前兩天，歐盟才獲悉這項會面被推遲。

值得注意的是，大陸外交部發言人對秦剛身體健康的問題也曾經「改口」。本月七日的記者會上，就有外媒詢問秦剛是否因為健康問題而消失於公眾視野，當時大陸外交部發言人汪文斌的回應是「我並沒有聽說你講的這個情況」。

除了健康因素外，對於秦剛為何神隱？目前坊間傳言甚多，甚至涉及私人話題，但都未獲得證實。

秦剛 外交部 北京

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