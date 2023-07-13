陸委會：近9成民眾不滿中共軍機擾台 陸扣押國人引反感

陸委會13日公布最新民調結果，數據顯示，台灣近9成民意不滿中共軍機艦擾台行為，另有超過8成民意不贊成「一國兩制」，並對大陸、香港因加強國安措施，隨意扣押我國民眾的作法感到反感。

數據顯示，89.9%民意不認同中共軍機艦持續在我國周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線，以武力威脅台灣人民。對此，90.1%民意支持政府持續做好自我防衛，維護台海和平現狀，87.1%民意認為全球主要國家高層公開強調台海應維持和平、反對現狀被破壞，對我國具重要性。

陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，絕大多數受訪者，對中共持續不斷以武力對我國威脅施壓表示反對，也支持政府強化防衛能力的政策，更認為國際社會持續聲明台海應維持和平，反對現狀被破壞是很重要的。

針對中共提出的「一國兩制」，有84.3%民意不贊成中共提出的「一國兩制」，並有63.6%認為中共嚴格控制香港人民言論、集會等基本權利，使得香港「一國兩制」名存實亡。此外，詹志宏指出，大陸、香港加強國安措施，緊縮社會控制，隨意扣押我國民眾的作法，也引起國人重視及反感。

陸委會表示，台灣主流民意肯定政府推動兩岸健康有序交流之政策立場。近9成民眾支持政府主張兩岸應該要理性平等、相互尊重，透過不設前提的溝通對話化解分歧；8成以上支持兩岸交流應秉持對等尊嚴及符合法令規範，防範中共統戰滲透；7成以上支持政府在逐步放寬邊境管制的同時，對大陸人士來台加強安全管理。

另，針對中共以發現疫病蟲害為由，禁止我國農漁產品進口，有8成以上支持政府要求中共應依照兩岸協議進行通報。

在長期觀察議題方面，陸委會指出，88.9%民意主張「廣義維持現狀」；82.6%支持政府主張台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定，維持長期穩定趨勢。而中共對我政府與人民不友善度分別為69.6%、55.7%。

陸委會表示，政府兩岸政策一貫，將持續站穩「四個堅持」，穩健推動兩岸事務，堅定維護國家主權安全及台灣利益，也呼籲對岸停止對台負面作為，務實理性改善兩岸關係。

本項調查是由陸委會委託政大選舉研究中心，在今年6月28日至7月3日間，以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,081份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.98%。