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北京：願推動AI安全治理國際機制

中央社／ 北京13日電
中國外交部發言人汪文斌。歐新社
中國外交部發言人汪文斌。歐新社

中國外交部今天表示，中方重視人工智慧（AI）的發展與治理，願與國際針對AI安全治理加強溝通交流，推動達成普遍參與的國際機制，形成具廣泛共識的治理架構和標準規範。

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前指出，根據他數週前訪問中國時的談話，他認為中國對AI方面的國際合作架構感興趣。

據澎湃新聞，中國外交部發言人汪文斌下午在例行記者會回答媒體相關提問時，先是表示「我不了解你所說的情況」，但也指中方重視人工智慧發展與治理，始終以高度負責任態度參與全球合作，「中方願與國際社會就人工智能（慧）安全治理加強溝通交流，推動達成普遍參與的國際機制，形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範」。

外電報導，馬斯克是在旗下社群平台推特（twitter）12日舉行的一場活動中發表上述說法。

馬斯克提到，「中國肯定有興趣在人工智慧監管的國際合作框架中開展工作」。

馬斯克還說，他一直提倡對人工智慧進行監管和監督，包括前幾週在中國的會議上。

馬斯克5月底訪問中國，在兩天內會見了中國國務委員兼外長秦剛、工業和信息化部長金壯龍、商務部長王文濤及中共上海市委書記陳吉寧等官員。

馬斯克 外交部 汪文斌

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