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中國發射世界首枚液氧甲烷火箭 領先美同業一步

中央社／ 北京13日綜合外電報導

中國一間民間企業12日將世界第一枚液氧甲烷火箭發射進入預定軌道，在下一代火箭載具競賽領先美國競爭對手一步。由液氧甲烷推進將可大幅降低火箭發射成本。

路透社引述中國官媒指出，朱雀二號運載火箭12日上午9時在中國西北的酒泉衛星發射中心發射升空，火箭成功按計畫進入預定軌道飛行。

這是總部設於北京的「藍箭航天」（LandSpace）公司第2次嘗試發射液氧甲烷火箭，去年12月首度發射任務失敗。

這次成功使朱雀二號成為全球首枚成功進入預定軌道的液氧甲烷火箭，在這個領域領先包括馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）、貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源公司（Blue Origin）等一眾美國競爭同行。

甲烷被認為污染較少、更為安全與廉價，是可重複使用火箭的理想推進劑。

藍箭航天是中國第2家成功發射液體推進劑的民營企業。天兵科技（Tianbing Technology）今年4月成功發射一枚液氧煤油火箭，在研發重複使用火箭上邁出重要一步。

一般而言，火箭推進劑有液體和固體兩種。液體推進劑的準備時間較長，固體則較短而能更快速反應與機動性高；但液體推進劑燃燒效率高，能提供更大推力，相同起飛規模下液體推進劑火箭運載能力比固體推進劑的火箭更大。

北京2014年起允許民間投資商用航太領域後，中國的商業太空公司發展蓬勃。

綜合新華社與其他中國媒體報導，液氧甲烷運載火箭技術因SpaceX「星艦」（Starship）火箭而受關注。今年4月「星艦」首次發射結果升空數分鐘後爆炸，未能完成全球首次液氧甲烷運載火箭成功入軌壯舉。

藍箭航天的執行長張昌武表示，液氧和甲烷是一種民用化和工業化程度很高的推進劑，非常容易獲取，價格低廉具成本優勢。若液氧甲烷發射技術成熟，未來這種推進劑作為一種可以大批量採購的工業品，成本更加可控，對商業太空公司而言是一大利多。

火箭 太空 北京

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