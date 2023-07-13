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上海市人大主任董雲虎涉嚴重違紀違法 中紀委展開調查

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
上海市人大主任董雲虎被查。圖為他2018獲選為上海政協主席時場景。 （中新社）
上海市人大主任董雲虎被查。圖為他2018獲選為上海政協主席時場景。 （中新社）

上海文匯報報導，上海市委常委會昨12日晚上舉行會議，上海市委書記陳吉寧主持會議並講話，傳達中央對董雲虎涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定。

據中共中紀委網站，上海市人大常委會黨組書記、主任董雲虎涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據公開簡歷，董雲虎生於1962年12月，曾任西藏自治區黨委常委、宣傳部部長等職。

2015年，董雲虎任上海市委常委、宣傳部部長，2018年任上海市政協主席、黨組書記，今年1月任上海市人大常委會黨組書記、主任。

董雲虎的職位屬於正部級，是最近中共查處的最高層級的幹部。但中紀委只宣稱已對其進行紀律審查及監察調查，並未公開其涉嫌的弊端或罪責。

而昨會議強調，堅決擁護黨中央決定，堅決把思想和行動統一到黨中央決定精神上來。中央紀委國家監委對董雲虎涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央堅持黨要管黨、全面從嚴治黨的堅定決心，充分體現了黨對腐敗零容忍的鮮明態度。

會議指出，要深刻吸取教訓，持之以恆推動全面從嚴治黨向縱深發展，切實做到拒腐防變警鐘長鳴、反腐倡廉常抓不懈。以永遠在路上的執著和韌勁，把嚴的主基調長期堅持下去，健全全面從嚴治黨體系，一刻不停推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

上海 反腐 人大常委會

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