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近期第3位 美氣候特使柯瑞將訪陸

聯合報／ 記者陳宥菘、國際中心／綜合報導
美國氣候特使凱瑞 John Kerry （美聯社） 王巧文
美國氣候特使凱瑞 John Kerry （美聯社） 王巧文

大陸生態環境部昨日公告，美國總統氣候問題特使柯瑞（John Kerry）將於十六日至十九日訪問中國大陸，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。這是繼美國國務卿布林肯、美國財政部長葉倫後，近期第三位訪問北京的美國高級官員。

儘管美中關係緊張，柯瑞五月就表示，中方已邀請他「近期」來訪，商議如何避免氣候危機。美中此前曾在合作因應氣候變遷取得突破性進展，促成二○一五年巴黎氣候協定。柯瑞今年一月曾與大陸氣候變化事務特使解振華會面。

美國財長葉倫上周訪問大陸四天，她表示與中方官員會談「直接」且「富有成效」，有助穩定雙邊關係。美國國務卿布林肯六月十八日訪問北京兩天，並與大陸國家主席習近平見面。

美國高階官員近期接連訪中，討論了許多議題，但都未見明顯突破。紐約時報報導，拜登政府近月陸續派出高層官員訪中，寄望透過高層外交穩定美中關係，在美國明年大選升溫之前為美中關係建立新基礎。這可能成為拜登總統任期內最重要的外交行動。

報導指出，至少三名大陸部長級官員將在十月前訪問美國，可能為拜登和習近平十一月在舊金山亞太經合會峰會見面鋪平道路。

不過，這種高層外交無助於解決兩國之間最棘手的議題，包括台灣地位問題以及大陸在亞太地區的軍事野心，這與美國在該地區的軍事主導地位牴觸。布林肯六月會見習近平時，習近平拒絕恢復雙方軍事高層溝通管道。

拜登政府和中方官員都在為明年美國國內政治緊張局勢加劇做準備。二○二四年美國選戰升溫後，預計兩黨候選人會競相對大陸發出鷹派言論。美國官員表示，今年夏天的訪問，旨在讓兩國政府有機會在美國選戰白熱化之前，就雙邊關係進行坦誠對話。

華府智庫「史汀生中心」中國項目主任孫韻表示，「對中國來說，今年是最後機會，因為明年美國總統大選，情況可能更糟」。

路透報導，中國和美國是世界上最大的兩個二氧化碳排放國，兩國在氣候領域的的合作，被視為努力抑制全球暖化的關鍵。由於中美間持續的政治緊張局勢，預計柯瑞此行不會為兩國氣候談判增添太多動力，但在減少甲烷等問題上，或存在潛在的合作空間。

美國 拜登 習近平

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