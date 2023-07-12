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美氣候特使柯瑞將訪陸 或可就減少甲烷排放取得進展

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國總統氣候問題特使柯瑞將於16日至19日訪問中國大陸。（美聯社）
美國總統氣候問題特使柯瑞將於16日至19日訪問中國大陸。（美聯社）

大陸生態環境部12日公告，美國總統氣候問題特使柯瑞（John Kerry）將於16日至19日訪問中國大陸，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。這是繼美國國務卿布林肯、美國財政部長葉倫後，近期第三位訪問北京的美國高級官員。

去年8月，因時任美眾議院議長裴洛西訪台，大陸取消了中美氣候談判會議，並暫停與美國就氣候議題進行的所有對話。直到大陸國家主席習近平與美國總統拜登，去年11月在G20峰會碰面，中美同意重啟氣候問題溝通。

柯瑞與中國大陸氣候變化事務特使解振華，在聯合國氣候變化大會（COP27）場邊會談。兩人並在今年1月舉行視訊會談，展現中美在氣候領域的實質破冰，但中美關係又因「間諜氣球」事件再次急凍，柯瑞此次訪問北京，顯示兩國在氣候議題上已重回談判桌。

路透報導，中國和美國是世界上最大的兩個二氧化碳排放國，兩國在氣候領域的的合作，被視為努力抑制全球暖化的關鍵。

此前，中美在氣候議題取得突破性進展，促成2015年「巴黎氣候協定」的簽訂。中美並於201年的聯合國氣候變化大會（COP26）期間發表聯合宣言，承諾在未來十年採取加速行動，並在多邊進程中開展合作，以應對氣候危機，包含解決甲烷排放問題。

但中國大陸在COP26期間，並未加入2030年前減排30%甲烷的「全球甲烷承諾」，也未和美國一樣推出甲烷減排計畫。自由亞洲電台報導，柯瑞日前透露，希望中國首先發布減少甲烷排放的計畫，並推進減少煤炭的過渡做法。

路透指出，由於中美間持續的政治緊張局勢，預計柯瑞此行不會為兩國氣候談判增添太多動力，但在減少甲烷等問題上，或存在潛在的合作空間。

美國

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