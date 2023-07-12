10月將訪陸？傳邀普亭出席一帶一路論壇 陸外交部僅稱「保持溝通」

俄羅斯國會上議院「聯邦院」議長馬維彥科於本月9至12日訪問中國大陸，據俄羅斯官媒塔斯社報導，大陸國家主席習近平10日會見馬維彥科時說，已準備好迎接俄羅斯總統普亭10月訪中，參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。對此，大陸外交部發言人汪文斌12日僅回應說，中方正就此和一帶一路合作夥伴保持溝通。

據財聯社，大陸外交部12日下午召開例行記者會，有記者提問，中方是否能證實，已邀請普亭10月訪中，出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。

汪文斌未正面回應，他表示，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年舉行，中方正就此和一帶一路合作夥伴保持溝通。

馬維彥科近日應大陸全國人大委員長趙樂際邀請，訪問中國大陸。塔斯社報導，俄羅斯前駐華大使德尼索夫透露，習近平在10日會見馬維彥科時說，已準備好迎接俄羅斯總統普亭10月訪中，參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

今年三月大陸全國兩會召開期間，大陸外交部長秦剛曾表示，今年將以元首外交為引領，特別是全力辦好首次「中國+中亞五國」元首峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇兩大主場外交，不斷展現中國外交的獨特風範。

去年11月，大陸國家主席習近平在亞太經合組織（APEC）第29次領導人非正式會議上發表講話時指出，2023年，中方將考慮舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。