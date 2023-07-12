朱雀比星艦捷足先登 陸媒：非常適合可重複使用飛行器

今天上午大陸藍箭航天的「朱雀二號」在我國酒泉衛星發射中心發射成功，火箭進入預定軌道飛行，試驗任務取得圓滿成功；它因此成為全球首枚入軌成功的液氧甲烷火箭，大陸《澎湃新聞》報導說，這是火箭動力發展領域具有重要意義的技術進展。

這篇報導指出，由於在經濟性、環保性和性能上擁有優勢，液氧甲烷發動機成為目前航天領域的新寵，不少航天強國或大國都在積極研製這種火箭發動機，誰能成為首個成功發射入軌的液氧甲烷火箭也成為關注的焦點。

報導說，今年4月20日，SpaceX公司的「星艦」火箭發射升空，但在飛行過程中爆炸解體，該火箭全箭共使用了36台230噸級的「猛禽」液氧甲烷發動機。報導說，「星艦」首飛未獲成功後，SpaceX 公司陸續進行了首飛失利分析、發射場修整、發射架方案優化等，第二枚「星艦」目前已經完成總裝工作，將在未來幾個月內進行第二次發射。

而在「星艦」失敗之前一個月，採用液氧甲烷發動機的美國相對論公司的「人族一號」火箭也發射失利。該火箭一級配備了9台名為Aeon的液氧甲烷發動機，最大運載能力1.25噸。「人族一號」火箭失利後，相對論公司對外宣布放棄「人族一號」，將精力轉向運載能力更大的「人族R」火箭，新火箭一級將配備13台Aeon-R液氧甲烷發動機，最大運載能力達到23.5噸，並且一級採用可重複使用技術。

報導說，除了上述兩款商業火箭，美國聯合發射聯盟(ULA)研製的「火神」新一代大型運載火箭也採用了液氧甲烷發動機，該火箭高61.6米，直徑5.4米，最大運載能力約27噸，火箭一級使用BE-4液氧甲烷發動機。「火神」原計劃2021年首飛，但由於技術原因一直推遲。6月8日，用於首飛的「火神」火箭完成首次靜態點火測試，2台BE-4發動機持續點火約6秒鐘，但ULA沒有向外界公佈發射時間。

報導提及，此次發射的朱雀二號遙二運載火箭採用兩級構型，箭體直徑3.35 米，全箭高度49.5米，起飛重量219噸，起飛推力268 噸。火箭一級採用4台天鵲80噸級液氧甲烷發動機並聯，二級採用1台天鵲80噸級液氧甲烷發動機和1台天鵲10噸級游動液氧甲烷發動機組合而成。

它指出，近年來，頻繁出現在新聞報導的液氧煤油或液氫液氧發動機，成為大眾比較熟悉的火箭發動機。既然已經有了這些發動機，為什麼還要發展液氧甲烷發動機？

報導表示，首先是液氧甲烷的推進效率高，推進劑的理論比衝高達390秒，僅次於液氫液氧推進劑；第二個主要原因是液氧甲烷推進劑燃燒無積碳，點火機構設計更容易，便於發動機回收復用，非常適合用於可重複使用火箭或飛行器，第三個是甲烷與液氧的沸點相差不到20℃，貯箱間的隔熱需求大幅下降，可以更方便地引入共底設計，減輕結構重量；第四是甲烷推進劑可從天然氣、油田氣、可燃冰等中分離，來源廣泛，價格便宜，可以進一步降低火箭的成本。

藍箭航天董事長兼CEO張昌武表示，液氧甲烷火箭是藍箭在創業之初就選定的發展方向，液氧甲烷更容易獲取，並且對未來可重複使用⽕箭的開發更加有利。

據悉，朱雀二號火箭採用的「天鵲」系列發動機，目前已經累計完成了將近10萬秒的地面試車，是目前大陸成熟度最高的液體火箭發動機之一。另藍箭航天已啟動可重複使用火箭項目，期望於2025年取得重大進展，朱雀二號遙二的成功會顯著地加速可重複使用⽕箭的開發進程。

在中國，除了朱雀二號，報導說，還有多家航天企業正在研製液氧甲烷發動機和火箭。在去年舉辦的中國航展上，航天科技集團六院首次對外展示了正在研製的80噸級液氧甲烷發動機。據稱，該發動機具備3-4次點火起動能力，可作為天地往返運輸系統、可重複使用運載器及低成本一次性運載火箭的動力裝置。