兩岸青年峰會登場 潘賢掌：將為台青赴陸創造更好條件

兩岸青年峰會12日在北京登場，國台辦副主任潘賢掌在致詞中表示，兩岸青年是100多年來最幸運的一代中國青年，「遠離戰亂和貧窮」。他強調，歡迎更多的台灣青年來大陸交流、學習、就業、創業，「將為此創造更好的條件，提供更多的機遇和幫助」。

潘賢掌提到，1970年代，一大批台灣熱血青年在海外和島內發起轟轟烈烈的保釣運動，「反對帝國主義侵犯中國主權，堅決捍衛國家領土完整。留學海外的台灣學生，不顧台灣當局禁言禁令回國參訪，發出了打破兩岸隔絕狀態的先聲」。40多年來，數以萬計的台灣學生懷抱青春夢想，來到大陸高校進一步深造；各領域各行業、各階層上百萬的台灣青年來大陸，積極參與兩岸交流合作，成為促進兩岸關係發展的生力軍。

他強調，在座的兩岸青年是「100多年來最幸運的一代中國青年」、「你們遠離戰亂和貧窮，成長於國家富強的時代，並將親歷和參與民族復興，祖國統一的重大歷史進程，何其光榮」。並指出，只有堅持一個中國原則，堅持九二共識，才能實現兩岸關係的和平發展。他批評，近年來民進黨當局不斷勾連外部勢力進行謀獨挑釁，「充當美西方遏制中國發展的幫兇和馬前卒」，將兩岸關係推向兵兇戰危的險境，「兩岸青年要高度警惕他們的禍心，台獨意味著戰爭，分裂就沒有和平，外部勢力干涉只會給台灣帶來災禍」。

潘賢掌表示，歡迎更多的台灣青年來大陸交流、學習、就業、創業，將為此創造更好的條件，提供更多的機遇和幫助。我們積極支持兩岸相關社團高校組織開展多種形式兩岸青年交流合作，促進兩岸青年互學互鑒，增進情誼。我們將繼續推動兩岸青年深化交流融合，歡迎更多台灣青年參與到中國式現代化進程中來。

北京市委副書記劉偉則指出，目前北京已有1,178家台資企業在京投資發展，兩地貨物貿易總額累計超過70億美元，近2,000多名台灣青年在京高校就讀。北京市將繼續打造兩岸青年峰會、京台科技論壇等具有影響力的交流品牌，為兩岸青年交流提供更加廣闊的空間和促進兩岸關係和平發展、融合。

國民黨副主席連勝文是以視訊發表致詞，他提到，「過去在打籃球校隊的時候，根本就沒有機會可以參加任何的兩岸的交流」。現在台灣有許多優秀籃球球員，最好的球員都在大陸打CBA，打得好有成績的，才有辦法延續職業生涯，可見兩岸在體育合作交流方面培養許多人才。

此次兩岸青年峰會，還有北京市、天津市與河北省台辦共同簽署「促進兩岸青年交流 服務京津冀協同發展框架協議」，但現場並未公布隻字片語。

公開資料顯示，兩岸青年峰會原為「兩岸青年交流合作北京峰會」，此前已辦理4屆，在2022年「升格」為「兩岸青年峰會」，並由大陸國台辦、教育部、全國青年和北京市政府共同舉辦。