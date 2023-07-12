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中駐歐盟使團發言人：堅決反對北約東進亞太 將堅決回擊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
北約峰會在立陶宛首都維爾紐斯舉行。新華社
北約峰會在立陶宛首都維爾紐斯舉行。新華社

據中國大陸駐歐盟使團微信公眾號12日消息，駐歐盟使團發言人就北約峰會涉華內容答記者問時表示，北約峰會公報涉華內容罔顧基本事實，肆意歪曲中方立場和政策，刻意抹黑中國，我們對此堅決反對和拒絕。他並表示，堅決反對北約「東進亞太」，任何損害中方正當權益的行為都將遭到堅決回擊。

該發言人是在被問到日前舉行的北約維爾紐斯峰會發布聯合公報，稱中國的野心和脅迫性政策挑戰北約的利益、安全和價值，稱中國構成「系統性挑戰」，中方對此有何評論時，做此表示，他說，北約峰會公報連篇累牘，老調重彈，充斥著冷戰思維和意識形態偏見。公報涉華內容罔顧基本事實，肆意歪曲中方立場和政策，刻意抹黑中國，我們對此堅決反對和拒絕。

駐歐盟發言人稱，北約作為冷戰產物，在歷史上劣跡斑斑。在當前國際安全局勢不斷惡化背景下，北約作為地區性軍事集團，非但不反思自身責任，反而對他國一味指責，不斷染指域外事務，製造對抗，充分暴露其虛偽本性，其擴張野心和霸權圖謀昭然若揭。北約在公報中反覆宣稱自己是「核聯盟」，只會進一步加劇地區緊張，中方對此深表關切。

他表示，天下大勢，浩浩湯湯。中方敦促北約順應時代潮流，傾聽國際社會求和平、謀發展、促合作的正義呼聲，糾正錯誤認知和政策，為世界和平與穩定發揮建設性作用。我們正告北約，中方將堅定維護自身的主權、安全和發展利益，堅決反對北約「東進亞太」。任何損害中方正當權益的行為都將遭到堅決回擊。

北約 歐盟 冷戰

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