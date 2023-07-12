蘇加瓦瑞：不和中國發展緊密關係 「將是非常愚蠢的」

中共黨媒《環球時報》報導，索羅門群島駐中國大陸大使館開館儀式昨在北京舉行。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與正在中國訪問的索羅門群島總理梅蘇加瓦瑞共同為大使館揭牌。當天，蘇加瓦瑞在接受《環球時報》採訪時表示，索羅門群島駐華使館開館是兩國關係發展的「重要的里程碑」。未來，通過駐華使館，所中雙邊關係、兩國民間紐帶，以及兩國共同的價值觀，都將得到進一步加強。

報導說，在揭牌儀式上，蘇加瓦瑞對《環球時報》表示，中國是一個偉大的國家，在全球擁有強大的經濟實力，它現在已經是世界第二大經濟體，「而且很快就會成為全球第一大經濟體。」他表示，對索羅門群島和其他小的島國來說，不和中國這樣的大國發展緊密關係，並抓住中國提供的機遇，「將是非常愚蠢的」。

他同時對環時記者說，索羅門群島已經和中國在可以推動經濟發展願景的各個領域簽署備忘錄，「中國是我們的好朋友，它能夠（幫助我們）實現這些（發展）目標。」

「索羅門群島和中國的關係是一組特殊而獨特的雙邊關係」，蘇加瓦瑞在昨演講中這樣表示，「索中關係是建立在平等、尊重主權和領土完整，以及不干涉內政等原則上的雙邊關係。」

報導說蘇加瓦瑞重申該國對一個中國原則的支持，並表達對同中國在各個領域發展關係的意願，同時充滿感情地回憶說，在新冠疫情期間，中國是最早為索羅門群島提供該國急需的疫苗的國家之一，此外，中國還向該國提供了檢測設備，支持該國衛生健康基礎設施的建設，「中國一直和我們站在一起。」

而中國駐所大使李明在接受《環球時報》採訪時則表示「我感到非常高興」，希望索駐華使館開館以後，能進一步推動兩國關係邁上新高。「我想，不管是在北京，還是在霍尼亞拉，中國駐所使館和索羅門群島駐華使館，願意齊心協力，攜手並進，推動兩國和兩國人民的友好關係取得更大發展。」

蘇加瓦瑞從7月9日起開展為期7天的訪陸行程，計劃走訪北京、江蘇、廣東多地，並參訪多家企業。10日，中索兩國領導人舉行會談，雙方共同宣布，中國和索羅門群島正式建立新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，並發表《聯合聲明》及簽署多項合作文件。據法新社報導，中索簽署的文件覆蓋發展合作、貿易、民航、海關、氣象等多個領域，其中包括一項有效期至2025年的警務合作協議。

2019年，中索兩國外長在北京舉行會談並簽署《中華人民共和國和索羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》，半個多月後，索羅門群島總理索加瓦雷首次對中國進行國事訪問，其間索羅門群島正式加入共建一帶一路倡議。去年，兩國更簽署一項安全合作框架協議，引發世界關注。