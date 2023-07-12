馬邀陸生來台 獲放行

馬英九文教基金會上月邀北京、清華、復旦、武漢、湖南大學五校陸生卅七人來台交流被卡關，事後教育部審核同意，移民署昨表示，會同相關機關共同審查後，專案同意此案大陸師生來台參訪。

移民署昨發布新聞稿指出，馬英九文教基金會以往未曾申辦陸人來台，在本次受理及送件過程中提供相關協助，讓馬英九文教基金會人員完成送件申請，並透過聯合審查會審查，同意大陸五校師生來訪。

馬英九文教基金會執行長蕭旭岑昨表示，接獲移民署通知，邀請大陸大學生暑期來台交流案已獲聯審會通過，由北京大學前校長郝平率領的北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等卅七人，將於七月十五日來台，進行為期九天八夜的學術交流。

蕭旭岑肯定蔡政府順應支持兩岸青年交流的廣大民意，從善如流同意此次陸生訪台案。

他表示，從政府各部門的專業審查，也證明行政院長陳建仁指控的陸生來台統戰之說，根本站不住腳，希望蔡政府不要再走抗中與抹紅的老路，真正支持兩岸全面恢復交流。

蕭旭岑指出，雖然蔡政府遲至訪問團出發前三天，才同意核發入台證，致使訪問團產生許多技術性的困難，但馬英九文教基金會將努力克服，盡力使訪問團此行順利圓滿。

大陸國台辦昨回應，這對促進恢復兩岸雙向交流具有積極意義，希望大陸師生團在台灣交流參訪一切順利。