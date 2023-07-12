新聞眼／中索關係急拉近 美澳警鈴大響

北京近年在南太平洋展開諸多布局，不僅四年內奪走我兩友邦，也召開過兩次「中國—太平洋島國外長會」，此次索羅門總理蘇嘉瓦瑞出訪北京，中方端出較上次更高規格的三常委（習近平、李強和趙樂際）會見，強力拉近中索關係之舉，令外界更關注北京在南太軍事、警務合作對國際地緣政治的衝擊。

中索簽署多項協議中，警務合作文件高度受矚。其實，索國二○二一年內亂，當時還一度隱含兩岸角力的味道，因為索國馬萊塔省長堅定反對與台灣斷交，而該省民眾是示威者的主要來源，蘇嘉瓦瑞則聲稱，示威背後有「外國勢力」介入。

去年四月，時任中共外長王毅出訪索羅門前夕，中索簽訂安全協議，王毅當時強調，該協議旨在協助索方提升警務執法能力，支持其更好維護治安，「一切都在陽光下運行」，並重申無意建立軍事基地。

然而，這分安全協議迄今未公布全文，引發西方國家強烈擔憂，尤其是AUKUS協議成員的美國和澳洲。

究竟中索警務合作內容為何，雙方去年三月簽訂「警務合作諒解備忘錄」後，北京積極協助訓練索國員警，截至去年底，大陸「警務顧問組」已累計培訓逾三百名索國警力。

這項合作也擴及南太各國，首次「中國—部分南太島國執法能力與警務合作部級對話」去年底以視訊方式舉行，出席的有斐濟、萬那杜、吉里巴斯、東加、巴紐、索羅門等六島國警務部門。

儘管北京曾表態「無意建立軍事基地」，但顯然無法平息美、澳的擔憂和警覺。美國已在今年二月重啟閉館卅年的駐索大使館，澳洲也積極開展與索國警務合作，南太的大國競逐還在升高中。