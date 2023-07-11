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陸外交部：如有人認為核汙水可喝 建議日方供這些人喝

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸外交部發言人汪文斌。（取自中國外交部網站）
中國大陸外交部發言人汪文斌。（取自中國外交部網站）

大陸官方持續抗議日本核汙水排海。大陸外交部發言人汪文斌在11日在記者會上表示，國際原子能總署（IAEA）根本沒有評估日方核汙染水淨化設備的有效性和長期可靠性，「如果有人認為福島核汙染水可以飲用、可以游泳，我們建議日方把核汙染水好好利用起來，供這些人飲用或游泳，而不是排進大海，讓國際社會擔憂。」

國際原子能總署近期訪問韓國、紐西蘭期間多次發表福島核處理水可以飲用、游泳，與別國核電站排水一樣沒有危險。但該機構的報告持續引來中方的質疑。

汪文斌指出，從近期媒體報導可發現，國際原子能機構綜合評估報告有爭議，參與評估的專家發表不同看法，這是無可爭辯的事實。再次表明該機構就核汙染水排海這一複雜問題倉促出台報告，相關結論存在局限性和片面性，沒有解決國際社會對福島核汙染水排海計劃的關切。日方不能將機構報告當作排海的通行證。

汪文斌再度強調中方看法，把不確定能否處理達標的日本福島核汙染水同核電站正常運行排水進行簡單類比，是違背科學常識的。他說明兩者的本質區別：一是來源不同；二是所含放射性核素種類不同；三是處理難度不同。日本福島核汙染水來自於事故後注入損毀反應堆堆芯的冷卻水，以及滲入的地下水和雨水，包含損毀堆芯釋放出的各種放射性核素，與核電站正常排水根本不是一回事。

國際原子能總署先前評估報告指出，日本福島第一核電廠含有氚的核廢水排海計畫符合國際安全標準，而日本政府也根據該機構報告表示最快今年8月將核廢水排入太平洋。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）曾表示，並非偏袒日本，「排放廢水是日本政府選擇的方法，我們只是評估日本是否遵守國際規範。」

日本 福島 核電

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