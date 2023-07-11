見俄上議院主席 習近平：中俄情更堅

大陸國家主席習近平昨會見到訪的俄羅斯聯邦委員會（上議院）主席馬特維延科時指出，大陸願意繼續與俄方一道，發展守望相助、深度融通、開拓創新、普惠共贏的新時代全面戰略協作夥伴關係。

據央視報導，習近平向馬特維延科指出，中俄關係始終保持健康穩定發展，各領域合作穩步推進，兩國世代友好的社會基礎和民意基礎更加牢固。他強調發展中俄關係是兩國基於各自國家和人民根本利益作出的戰略選擇。

習近平還表示，希望雙方共同努力，從立法層面促進和保障兩國各領域合作持續健康發展，雙方還要加強在上海合作組織、金磚國家等多邊機制內的溝通協作，引領全球治理改革正確方向，維護好新興市場國家和發展中國家共同利益。

據俄媒消息，馬特維延科指出，雙方討論了中俄合作的許多問題，「我們的關係不受任何形勢和任何外部政治影響的制約」。