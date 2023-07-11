官員被擋 陸業者來台旅展 人數減半

二○二三台北國際夏季旅展本周五在世貿一館登場，這次旅展是疫後兩岸規模最大的旅遊交流場合。據了解，由於我方不允許受邀的大陸九省旅遊官員來台，連帶影響大陸旅遊業者來台意願，儘管我方聯審會核准一三四名業者來台，最後僅六十五位業者報名參展。

台北國際夏季旅展是由台灣旅遊交流協會和品保協會主辦，將在十四到十七日登場。今年原本邀請大陸福建、浙江、江蘇、海南、黑龍江、河南、陝西、湖北與山西等九省旅遊官員和業者來台參與。不過，陸委會、移民署和觀光局於六月廿七日舉行聯審會決定，在主辦方提出的二一二名申請人中，扣除大陸官員，只允許一三四名大陸業者來台。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍。記者賴錦宏／攝影 由於我方不同意大陸旅遊官員來台，連帶造成許多大陸業者也取消來台，最後只有六十五位業者報名參展，與已獲得許可來台的一三四人相較，人數減少了一半。

觀光局前局長、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍昨天證實，二○二三台北國際夏季旅展將有來自大陸九省旅遊業者共六十五人、表演人員十餘人，共七十餘人來台，是疫後兩岸最大規模的旅遊交流展。

賴瑟珍說，雖然大陸官員無法來台，仍感謝陸委會、移民署和交通部，允許一三四位業者和表演人員來台，大陸海旅會、國台辦也在第一時間正面回應。她表示，兩岸業者恢復交流，台北夏季旅展是第一步，將為未來兩岸旅遊合作帶來更多可能和希望，「有來有往，大家就不會愈走愈遠」。

被問到由於大陸官員無法來台，也連帶影響業者來台意願，賴瑟珍說，兩岸要恢復全面交流，需要時間，在此之前，還有很多事情可做。例如她稍早與陸委會商談提及，在兩岸恢復全面交流前，可否先展開兩岸旅遊界交流，如開放小三通、專業人士交流、商務人士旅遊等。

她提到四月曾率團訪問北京，向陸方表達，希望循序漸進恢復兩岸旅遊交流，獲得明確肯定的答覆。自北京回台後，她就以專案申請，推動本次旅展。

此次台北國際夏季旅展，除了上述大陸九省業者來台，還有六家航空公司參展，設展位四十七個。期間將安排旅遊推介會、非遺表演等四十餘場。

據悉，大陸也很重視這次旅展，原本七月一日要退休的大陸海旅會台北辦事處主任任佳燕，也因籌備參展，留待活動結束才返回大陸。