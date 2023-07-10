會俄羅斯上議院主席 習近平：中俄友好更牢固

大陸國家主席習近平10日會見來訪的俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科時指出，大陸願意繼續與俄方一道，發展守望相助、深度融通、開拓創新、普惠共贏的新時代全面戰略協作夥伴關係，推動建設繁榮穩定、公平公正的世界。

據央視報導，習近平向馬特維延科指出，在雙方共同努力下，中俄關係始終保持健康穩定發展，各領域合作穩步推進，兩國世代友好的社會基礎和民意基礎更加牢固。他提到自己2023年3月訪俄，強調發展中俄關係是兩國基於各自國家和人民根本利益作出的戰略選擇。

習近平還表示，希望雙方共同努力，從立法層面促進和保障兩國各領域合作持續健康發展，雙方還要加強在上海合作組織、金磚國家等多邊機制內的溝通協作，引領全球治理改革正確方向，維護好新興市場國家和發展中國家共同利益。

另外，大陸全國人大委員長趙樂際也與馬特維延科會談，並主持中俄議會合作委員會第八次會議。趙樂際指出，中俄視彼此為優先合作夥伴，雙方要加強涉外領域立法合作，推動形成適合各自國情和實際需要的涉外法律法規體系。

據俄羅斯衛星通訊社消息，馬特維延科向習近平表示，俄羅斯就發展俄中關係達成了絕對共識，「無論是社會、總統，還是政府、議會，非常高興並歡迎在我們合作的各個領域的積極發展」。

她會後向記者指出，雙方討論了中俄合作的許多問題。「儘管我們都處在新的環境下，但我堅信，中國作為一個非常嚴肅負責的國家，從不去遷就任何國家，我們的關係不受任何形勢和任何外部政治影響的制約。」