獲教宗擢升為樞機 周守仁願「香港給年輕人更多希望」

梵蒂岡任命的香港新樞機主教（也稱紅衣主教）周守仁7月10日表示，他希望這座城市能給年輕人更多希望。「對於香港來說，（我希望）這座城市能夠有更多的和解」。周守仁告訴記者，這就是我希望（我們）能夠實現的目標。美聯社報導指出，香港此前經歷了經濟下行，當局鎮壓了民主運動。

周日，羅馬天主教教宗方濟各宣布他選出了21名新樞機主教，其中包括64歲的香港主教周守仁。

周守仁說，得知自己被選中，初時難以置信，覺得這是上帝通過教皇賦予他的新使命。正式任命他擢升主教的儀式將於9月舉行。

北京和梵蒂岡於1951年在中共掌權並驅逐外國牧師後斷絕外交關係。數十年來，梵蒂岡和中國的關係時而緊張，時而緩和，原因是中共堅持其有權任命主教，並將效忠於教皇的神父關進監獄。

周守仁將成為香港第四位樞機主教，在梵蒂岡極為關注的這個地緣政治地區引導信徒。此前的三位樞機主教分別為胡振中、陳日君和湯漢。

在香港，周守仁被廣泛視為溫和派或政治中立人士。今年4月，周守仁訪問了北京，這是香港主教數十年來首次訪問這個中國首都。

在訪問結束時，他說他邀請了中國國家任命的北京大主教訪問香港。專家稱這一象征性姿態可能會加強中國和梵蒂岡之間脆弱的關係。

在北京之行前，周守仁曾經建議，對在2019年香港抗議運動中犯下相對較輕罪行但尚未受到起訴的被捕抗議者應予以寬大處理。他在文章中寫道，這有助於給那些感到受傷的人帶來希望和正能量，讓他們無限期地等待無助於香港社會的復甦。

周一，當被問及是否仍希望對被捕者寬大處理時，周守仁表示希望「能有更多和解，給年輕人更多希望」。他說，特別是那些犯了錯的人，這樣他們才會有未來。這一點非常重要。

2019年的抗議活動由一項不受歡迎的引渡法案引發，導致數十萬人走上香港街頭。迄今，警方已經逮捕了1萬多名與抗議活動有關的人士，其中許多人還不知道他們是否會被起訴。

（美聯社）

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