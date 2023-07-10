三鞠躬、找平衡、唱雙簧：外界如何評葉倫中國行

葉倫是拜登政府上台以來第二位訪問中國的閣員。訪華4天行程內，葉倫與中國高級官員進行了約10小時的會談。評論一般認為，同不久前訪華的布林肯國務卿一樣，美國財長葉倫的此次訪華之旅也未能為雙邊關係帶來突破。正如她自己所說，「沒有一次訪問能在一夜之間化解我們的挑戰。但我期望此行將有助於建立一個有彈性、有成效的溝通管道」。

華盛頓戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的中國經濟問題專家肯尼迪（Scott Kennedy）說，會面本身就是成就，而不是具體議題取得共識。我們的著眼點是，美中雙方在三年半的時間裡幾乎沒有過溝通，雙方的不信任和嘲諷的程度已積累到很深的程度。

他表示，在疫情、關稅、國家安全、貿易限制和在華美企面臨困境等問題背景下，美中之間存在很多分歧，而葉倫仍然能夠與何立峰等中國官員進行文明以及頗具實質性的討論意義重大。

中國頗具民族主義色彩的《環球時報》通過採訪專家評述道，從葉倫的總結可以看出，她對中美關係的認識總體上是務實理性、客觀冷靜的，有作為經濟專家的獨特見解和平衡視角。該報的另一評論則寫道，葉倫訪華「總結起來給了外界一定的積極預期，然而這樣的預期又像風中的燭火一樣，不僅微弱而且存在不確定性。實事求是地說，對中美關係而言，外界的整體悲觀預期並沒有改變，認為葉倫的訪問幾乎不會改變兩國經濟關係的軌跡，也難以推動中美關係的實質性改善」。

友好三鞠躬

路透社報導，一名陪同葉倫訪華的美國財政部高級官員形容這次訪問是相互尊重、坦誠和建設性的，「她受到了熱情接待」。

這名官員透露，葉倫周六（7月8日）與中國副總理何立峰的會晤原定兩小時，但他們談了5個小時，之後還都出席了友好的晚宴。

同何立峰的這場會晤開始時有一個細節受到人們的廣泛關注，葉倫同何立峰握手時多次鞠躬，而中國東道主人則挺直站在那裡。有媒體以及社媒稱，葉倫在北京施大禮，向中國官員三鞠躬，讓美國丟臉等等。德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特轉發了相關視頻並表示，「我希望有人能夠告訴美國官員，他們同中國官員握手時應該挺直胸膛」。

看葉倫能否放松對中國的關稅懲罰

貿易問題專家在會後表示，目前尚難看出華盛頓和中國政府將如何達成妥協，雙方舉行對話是最佳途徑。

全美外貿委員會（National Foreign Trade Council）主席科爾文（Jake Colvin）表示，「我認為葉倫的基調是正確的，美國政府和企業應為降低風險和實現供應鏈多樣化做出努力，同時美中兩國仍需保持重要的經濟關係，兩者之間葉倫找到了平衡」。

位於香港的Grow Investment Group首席經濟學家洪灝表示，一個可能的結果是，美國放松對中國商品征收的部分懲罰性高額關稅，葉倫對美國下一階段4年的關稅審核有發言權。

但科爾文則認為，隨著2024年總統大選的臨近，如果中國不采取對等行動，拜登政府單方面放寬關稅或其他限制措施，這在「政治上將是難以推動的」。

扮演紅臉的葉倫成功了

德國時評人Goerlach認為，在目前世界格局的框架下，葉倫訪華是一個全面的成功，「她同中方會談伙伴一道讓溝通渠道起死回生」。

他還認為，葉倫同布林肯國務卿前後腳訪華事實上在上演一場紅白臉雙簧劇目。布林肯扮演紅臉，葉倫扮演白臉，這意味著，布林肯的難度更高，必須在北京陳述國安等議題，而葉倫則代表理智的聲音，主張合作和共同貿易。

（綜合報導）

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