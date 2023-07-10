港主教周守仁擢升樞機

香港天主教社會傳播處昨天表示，教宗方濟各宣布擢升天主教香港教區主教周守仁為樞機，成為香港教區第四位樞機。周守仁今年四月曾訪問北京，是香港主權移交後，首名到訪北京的在任香港教區主教。

綜合外電和港媒報導，教宗方濟各昨天宣布，周守仁及另外廿名主教及總主教為樞機，任命儀式將於九月卅日於梵蒂岡舉行。

香港教區前主教楊鳴章於二○一九年一月病逝，主教一職懸空超過兩年後，周守仁於二○二一年獲教宗方濟各任命為香港教區第九任正權主教。周當時提到，教會願成為溝通平台，協助社會修補撕裂，又期望聆聽和對話可重新團結各界，但強調團結不是單一的，而是要在多元中找到團結。

周守仁今年四月應北京教區主教李山邀請訪京五天。他在北京出席彌撒時提到，要愛國、愛教會，還說大家都想國家好，愛國是本分。