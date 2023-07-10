聽新聞
test
0:00 / 0:00

指北京有意接觸 達賴：已做好準備

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
西藏精神領袖達賴喇嘛日前向媒體表示，為了解決西藏問題，北京當局透過正式或非正式管道，表達願意與他接觸。圖為七月六日，達賴喇嘛出席在印度達蘭薩拉為其舉行的慶生活動。（歐新社）
西藏精神領袖達賴喇嘛日前向媒體表示，為了解決西藏問題，北京當局透過正式或非正式管道，表達願意與他接觸。圖為七月六日，達賴喇嘛出席在印度達蘭薩拉為其舉行的慶生活動。（歐新社）

西藏精神領袖達賴喇嘛日前向媒體表示，「中國正在發生變化」，為了解決西藏問題，北京當局透過正式或非正式管道，表達願意與他接觸。達賴還稱，自己從來不拒絕與北京對話，並已對此做好準備。他還表示，希望自己活過百歲，為西藏、為人類做更多的工作。

綜合外電消息，達賴喇嘛六日在西藏流亡政府所在地─印度達蘭薩拉（Dharamshala）度過八十八歲生日。數百名支持者和流亡藏民參加了這次祝壽活動。

自從達賴喇嘛在一九五九年逃離西藏來到印度後，他一直生活在達蘭薩拉，並把這裡作為自己的總部。

據印度斯坦時報八日報導，達賴喇嘛在最近一次談話中，向媒體回答了他是否有意願與北京恢復對話的問題。

達賴稱，「我們（西藏流亡政府）並不謀求獨立，我們在許多年前就決定要留在中華人民共和國裡面」。他還說，「現在，中國正在發生變化。中國方面通過正式或非正式方式，表示願意與我接觸」。

達賴並稱，他從來都不拒絕對話。現在北京也意識到西藏人民的精神非常堅定。「為了解決西藏問題，他們希望與我接觸。我這裡沒有任何問題」。

他還表示，他出生在西藏，還保留著達賴喇嘛這個名稱。但是，他除了為西藏的事業工作外，還一直在為眾生的福祉而努力。他已做了能做的一切，但他沒有失去希望，沒有氣餒。

達賴還說，他不生任何人的氣，甚至不生那些對西藏採取嚴厲態度的中共領導人的氣。他在中國旅行的時候看到了許多寺廟，中國從歷史上講就是一個佛教國家。

西藏 達賴喇嘛 北京

延伸閱讀

方濟各今宣布 香港主教周守仁獲擢升為樞機

稱從不會拒絕與陸溝通 達賴喇嘛：大陸透過管道表達接觸意願

管制材料出口又施壓企業 雷諾主席憂：中國風暴在歐洲電動車市場上醞釀

葉倫是吃貨？進烤鴨餐廳菜單曝光 還點了剁椒魚頭

相關新聞

結束訪中 葉倫：去風險非脫鉤

美國財政部長葉倫昨天結束訪問中國大陸行程，她在美國駐北京大使館的記者會上表示，此行在恢復美中經濟關係的平衡方面有些進展，...

指北京有意接觸 達賴：已做好準備

西藏精神領袖達賴喇嘛日前向媒體表示，「中國正在發生變化」，為了解決西藏問題，北京當局透過正式或非正式管道，表達願意與他接...

港主教周守仁擢升樞機

香港天主教社會傳播處昨天表示，教宗方濟各宣布擢升天主教香港教區主教周守仁為樞機，成為香港教區第四位樞機。周守仁今年四月曾...

熱情接待美財長 陸學者：北京看準美政商圈非鐵板一塊

美國財政部長葉倫結束北京行，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅指出，相較於美國務卿布林肯六月訪中時只待了兩天一夜，葉倫...

陸財政部談葉倫指中美「長時間坦誠會談」 背後恐有這層涵義

外界關注美國財長葉倫與大陸財長劉昆談什麼內容，9日晚間，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷表示，此次葉倫訪華期間，中美經貿...

流亡港人遭通緝 英官員：將有效回應跨國鎮壓

港警近日以涉嫌違反「港區國安法」為由，懸賞100萬港幣通緝8名流亡海外的香港民主運動人士。英國外交部官員表示，政府已著手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦