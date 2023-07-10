結束訪中 葉倫：去風險非脫鉤

美國財政部長葉倫昨天結束訪問中國大陸行程，她在美國駐北京大使館的記者會上表示，此行在恢復美中經濟關係的平衡方面有些進展，讓兩國關係更站穩腳步；美國對投資大陸的限制，僅侷限在與國家安全相關的特定領域，並重申不尋求與大陸「脫鉤」，強調美國正採取的「去風險」措施和「脫鉤」有重要區別。但她也坦言，美中存在著重大分歧，需要明確而直接的溝通，「沒有任何訪問能在一夕間解決我們的挑戰」。

綜合外電和陸媒報導，葉倫昨天上午在美國駐北京大使館舉行記者會，她在記者會上沒宣布任何突破，但表示此行與中方官員建立更經常性和有建設性的對話。她坦言，「沒有任何訪問能在一夕間解決我們（美中兩國）的挑戰，但我預期此行有助於與中國的新經濟團隊建立強韌、富有成效的溝通管道」。

就美中關係，葉倫指出，美中有很大歧見，有必要清楚和直接溝通這些歧見，但美國總統拜登和她不會以「強權衝突」的框架來看美中關係，這個世界夠大，能讓美中兩國共同繁榮。

針對美中磋商，葉倫說，她與大陸總理李強、副總理何立峰等官員的雙邊會談長達十個小時，溝通是直接、實質性、有成效的，為鞏固美中關係向前邁出的步伐更站穩腳步。

金融時報報導，拜登政府正在考慮一項機制，希望降低美國投資可能協助大陸軍方的風險。葉倫表示，這類投資篩選會高度集中，明確侷限在有特定國安憂慮的領域。

葉倫還表示，她在會談期間重申，美國不尋求與北京「脫鉤」。因為美中作為全球兩大經濟體，一旦「脫鉤」對兩國的影響都將是災難性的，也會給世界帶來不穩定。

葉倫說，她確實聽到了中方對於「脫鉤」表達懷疑和憂慮，中方也擔心「去風險」是否會升級為脫鉤。因此她認為向中方解釋並且保證「去風險」和「脫鉤」絕對不是同一回事，非常重要。美方的「去風險」涉及的是經過清晰說明、定義狹窄的國安關切，以及美國在幾個關鍵產業的供應鏈多元化舉措。

被問到有關對大陸加徵關稅的問題時，葉倫表示，由於美國法律規定，關稅在徵收四年後自動失效，現在美國貿易代表辦公室正在針對對大陸加徵關稅一事評估。

葉倫說，她向中方提出美方關切的各項議題，從安全、人權到針對美國企業的強迫行動。她還提到必須終結俄國對烏克蘭的殘暴非法戰爭。葉倫並駁斥金磚國家將建立新貨幣取代美元的可能性，她不認為美元角色受威脅。

針對葉倫說法，大陸環球時報引述專家意見稱，希望美國言行一致，不要玩用「去風險」替代「脫鉤」的話術。