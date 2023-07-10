聽新聞
test
0:00 / 0:00

結束訪中 葉倫：去風險非脫鉤

聯合報／ 編譯田思怡、記者謝守真／綜合報導
美國財政部長葉倫昨天在美國駐北京大使館的記者會上表示，此行讓美中兩國關係更站穩腳步，也重申不尋求與大陸經濟「脫鉤」。（歐新社）
美國財政部長葉倫昨天在美國駐北京大使館的記者會上表示，此行讓美中兩國關係更站穩腳步，也重申不尋求與大陸經濟「脫鉤」。（歐新社）

美國財政部長葉倫昨天結束訪問中國大陸行程，她在美國北京大使館的記者會上表示，此行在恢復美中經濟關係的平衡方面有些進展，讓兩國關係更站穩腳步；美國對投資大陸的限制，僅侷限在與國家安全相關的特定領域，並重申不尋求與大陸「脫鉤」，強調美國正採取的「去風險」措施和「脫鉤」有重要區別。但她也坦言，美中存在著重大分歧，需要明確而直接的溝通，「沒有任何訪問能在一夕間解決我們的挑戰」。

綜合外電和陸媒報導，葉倫昨天上午在美國駐北京大使館舉行記者會，她在記者會上沒宣布任何突破，但表示此行與中方官員建立更經常性和有建設性的對話。她坦言，「沒有任何訪問能在一夕間解決我們（美中兩國）的挑戰，但我預期此行有助於與中國的新經濟團隊建立強韌、富有成效的溝通管道」。

就美中關係，葉倫指出，美中有很大歧見，有必要清楚和直接溝通這些歧見，但美國總統拜登和她不會以「強權衝突」的框架來看美中關係，這個世界夠大，能讓美中兩國共同繁榮。

針對美中磋商，葉倫說，她與大陸總理李強、副總理何立峰等官員的雙邊會談長達十個小時，溝通是直接、實質性、有成效的，為鞏固美中關係向前邁出的步伐更站穩腳步。

金融時報報導，拜登政府正在考慮一項機制，希望降低美國投資可能協助大陸軍方的風險。葉倫表示，這類投資篩選會高度集中，明確侷限在有特定國安憂慮的領域。

葉倫還表示，她在會談期間重申，美國不尋求與北京「脫鉤」。因為美中作為全球兩大經濟體，一旦「脫鉤」對兩國的影響都將是災難性的，也會給世界帶來不穩定。

葉倫說，她確實聽到了中方對於「脫鉤」表達懷疑和憂慮，中方也擔心「去風險」是否會升級為脫鉤。因此她認為向中方解釋並且保證「去風險」和「脫鉤」絕對不是同一回事，非常重要。美方的「去風險」涉及的是經過清晰說明、定義狹窄的國安關切，以及美國在幾個關鍵產業的供應鏈多元化舉措。

被問到有關對大陸加徵關稅的問題時，葉倫表示，由於美國法律規定，關稅在徵收四年後自動失效，現在美國貿易代表辦公室正在針對對大陸加徵關稅一事評估。

葉倫說，她向中方提出美方關切的各項議題，從安全、人權到針對美國企業的強迫行動。她還提到必須終結俄國對烏克蘭的殘暴非法戰爭。葉倫並駁斥金磚國家將建立新貨幣取代美元的可能性，她不認為美元角色受威脅。

針對葉倫說法，大陸環球時報引述專家意見稱，希望美國言行一致，不要玩用「去風險」替代「脫鉤」的話術。

美國 葉倫 北京

延伸閱讀

葉倫結束訪陸行…學者分析：釋放美中繼續經濟合作訊號

葉倫訪陸 分析：中美對抗為長期打打談談是常態

結束訪華行程 美財長葉倫重申：美不尋求與陸經濟「脫鉤斷鏈」

葉倫會潘功勝推銷美債？網民看出貓膩：不會空手而歸

相關新聞

結束訪中 葉倫：去風險非脫鉤

美國財政部長葉倫昨天結束訪問中國大陸行程，她在美國駐北京大使館的記者會上表示，此行在恢復美中經濟關係的平衡方面有些進展，...

指北京有意接觸 達賴：已做好準備

西藏精神領袖達賴喇嘛日前向媒體表示，「中國正在發生變化」，為了解決西藏問題，北京當局透過正式或非正式管道，表達願意與他接...

港主教周守仁擢升樞機

香港天主教社會傳播處昨天表示，教宗方濟各宣布擢升天主教香港教區主教周守仁為樞機，成為香港教區第四位樞機。周守仁今年四月曾...

熱情接待美財長 陸學者：北京看準美政商圈非鐵板一塊

美國財政部長葉倫結束北京行，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅指出，相較於美國務卿布林肯六月訪中時只待了兩天一夜，葉倫...

陸財政部談葉倫指中美「長時間坦誠會談」 背後恐有這層涵義

外界關注美國財長葉倫與大陸財長劉昆談什麼內容，9日晚間，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷表示，此次葉倫訪華期間，中美經貿...

流亡港人遭通緝 英官員：將有效回應跨國鎮壓

港警近日以涉嫌違反「港區國安法」為由，懸賞100萬港幣通緝8名流亡海外的香港民主運動人士。英國外交部官員表示，政府已著手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦