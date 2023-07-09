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靠著MG汽車 上汽集團拿下出口量冠軍

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
上汽集團靠著MG汽車拿下出口量冠軍。（中新社）
上汽集團靠著MG汽車拿下出口量冠軍。（中新社）

上汽集團今年上半年出口汽車53.3萬輛，成為大陸汽車出口銷量冠軍，較去年同期成長四成，優於奇瑞集團的39.9萬輛及長安集團的17.7萬輛，其中出口賣最好的就是上汽集團旗下的名爵（MG）品牌汽車。

上汽集團表示，今年上半年MG品牌在歐洲銷售11.5萬輛，年增高達143%，其中新能源汽車占比超過50%。目前，MG品牌產品和服務已經覆蓋歐洲28個國家，服務據點超過830個，在歐洲單月交付量連續四個月站上2萬輛，今年上汽將力爭在海外打造1個「20萬輛級」市場（歐洲）及5個「10萬輛級」市場（美洲、中東、紐澳、東協及南亞），預計全年海外銷量超過120萬輛。

據了解，MG是百年英國運動汽車品牌，1924年成立於英國牛津。2005年7月22日，南京汽車集團成功收購英國MG羅孚汽車公司及其發動機生產分部，開創中國企業收購國外著名汽車企業的先河。2007年，上汽集團再收購南京汽車集團，成為MG品牌的新主人。

從前是歐洲大量汽車出口到中國，如今卻是中國汽車加速走向歐洲。這種「反向出口」的背後，是新能源汽車時代中國車企佔據了發展優勢。

海南大學一帶一路研究院長梁海明分析，中國汽車出口大幅增加，受益於中國及時抓住電動汽車發展的有利時機，依靠在電動汽車的大量科技投入，並提高中國汽車製造企業的延伸服務能力，引發世界市場的興趣，因此中國的汽車尤其是電動汽車成為了世界各國的搶手貨。

資料顯示，2023年第1季度中國新能源汽車滲透率25.5%，大幅領先於全球13%的平均水平，而德國、歐洲、美國、日本等分別僅有18%、15.3%、8.8%、2.8%。中國新能源汽車對歐洲出口量占全部新能源汽車出口量的近一半。

中國車企走向歐洲，也不僅僅是產品走向歐洲，也有「製造出海」，會在當地建立工廠。7月4日下午，上汽集團在海外業務溝通會上宣布，上汽集團目前正計畫在歐洲地區建立整車工廠，以更好推進上汽集團在歐洲等海外市場業務更好地發展。

梁海明說，隨著歐美國家不斷加強對電動汽車產業鏈的重視，未來中國電動汽車的出口將面臨激烈的競爭。中國電動汽車品牌須考慮如何加強在歐美國家本地化生產，建立本地化的營銷能力、研發能力，以及海外打造企業品牌的能力，以此落地生根，吸引更多歐美國家消費者的興趣。

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