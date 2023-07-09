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葉倫見何立峰 籲美中公平競爭

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

美國財政部長葉倫訪華行程第三天，於八日下午會見中共中央政治局委員、大陸國務院副總理何立峰，葉倫重申美中應直接溝通，在公平規則下良性競爭，非贏者全拿，她並舉去年美中貿易創歷史新高為例，表明兩國企業有足夠空間進行貿易和投資。中方稱，泛化國家安全不利於正常經貿往來，並表達對美方對華制裁限制措施的關切。

據新華社深夜發布，何立峰是以「中美經貿中方牽頭人」身分，在北京會見葉倫，雙方圍繞中美元首峇里島會晤重要共識，就兩國和世界經濟金融形勢、合作應對全球共同挑戰等進行了深入、坦誠、務實的交流，會談具有建設性。

中方認為，泛化國家安全不利於正常經貿往來。中方表達了對美方對華制裁限制措施的關切。中美雙方同意就應對全球性挑戰加強溝通與合作。雙方同意繼續保持交流互動。

據美國財政部官網公布葉倫講稿，葉倫表示，面對複雜的全球經濟前景，全球兩個最大的經濟體急需就如何應對各種挑戰，進行密切溝通和交換意見，這樣能做出更好決定。她說，重要的是繼續在共同感興趣的領域及分歧領域上展開討論。

對於二○二二年美中貿易額創歷史新高，達六千九百億美元。葉倫對何立峰說，儘管近期美中緊張局勢持續升溫，但創紀錄的雙邊貿易額，表明兩國企業有足夠的空間進行貿易和投資。

葉倫還說，美國將繼續對具體經濟措施表達關切，採取針對性措施保護國家安全，敦促中國不要讓任何分歧引發誤解，尤其是源於缺乏溝通的誤解，這可能會不必要地惡化兩國的雙邊經濟和金融關係。

葉倫與何立峰昨天各率領官員在釣魚台國賓館進行約三個小時的工作會談。會後，葉倫接受何立峰的宴請。

據法新社報導，何立峰對葉倫表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登去年十一月會晤後，中美努力改善關係，但遭到「意外事件」阻礙，令北京感到遺憾。何立峰還指出，美中「兩國元首達成的共識，在落實過程中存在一些問題」。

葉倫昨天上午與大陸氣候金融方面的專家會面，她說，作為世界上兩個最大的溫室氣體排放國和最大的可再生能源投資者，美中有共同的責任和能力作為引領。她還邀請六位大陸女性經濟學家共進午餐。

葉倫已於七日和大陸國務院總理李強會見，並與習智囊的大陸前副總理劉鶴，即將卸任的大陸央行行長易綱就全球、美國和中國經濟議題進行非正式會談，並與大陸前央行行長周小川共進晚餐等。今天上午，她將舉行記者會說明她此次訪中成果。

葉倫 美國

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