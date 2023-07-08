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陸大使館發提醒 警惕菲律賓高薪務工陷阱

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為2016年4月13日，中國大陸警方押解涉及電信詐騙案中的嫌犯返回北京。 （新華社）
圖為2016年4月13日，中國大陸警方押解涉及電信詐騙案中的嫌犯返回北京。 （新華社）

今年以來，中國大陸與緬甸等地擴大合作整治跨境電信詐騙。同時，因應近月菲律賓警方，接連破獲規模上千人的人蛇詐騙集團，受害者遍及大陸、印尼、馬來西亞、新加坡甚至台灣，中國大陸駐菲律賓大使館8日發布提醒，示警公民警惕虛假「高薪招聘」廣告，切勿抱有僥倖心理。

據中國大陸駐菲律賓大使館指出，一段時間以來，不少中國大陸公民輕信虛假「高薪招聘」廣告，被不法分子誘騙至菲律賓強迫從事網賭電詐活動，不僅個人行為涉嫌違法犯罪，生命財產安全也受到嚴重威脅。

提醒列舉幾個網賭電詐集團慣用手段：一、打著高薪招聘餐飲後廚、電商客服、推廣人員等職位的幌子，以免費提供機票、代辦來菲簽證、專車接送等一條龍服務做誘餌佈局，透過社交媒體、短影音平台廣發招聘廣告實施誘騙。

二、受害人抵菲後，公司即安排車輛將其接走，並沒收手機、護照等個人物品，受害人從此與家人失去聯繫並喪失人身自由；三、入職後，受害人每日被迫進行長時間、高負荷工作，期間個人行動受到嚴格監控，並經常遭受打罵體罰，不少受害人精神崩潰，身心健康受到嚴重摧殘。

四、受害人通常會在威逼利誘下欠下公司巨額賭債，公司藉此敲詐勒索受害人，甚至通過綁架、傷害受害人威脅家屬索要贖金。不少受害人在所有價值被榨乾後，被轉賣到下一家公司繼續工作。

中國大陸駐菲律賓大使館表示，有意來菲律賓務工的公民，應擦亮雙眼，提高警惕，切勿輕信網路高薪招聘訊息，切勿抱有僥倖心理，若發現身陷網賭電詐窩點，應第一時間設法由本人或家人向菲警方報案。報案信息應盡可能詳細，以幫助菲警方提高解救成功機率。獲救後應及時舉報犯罪窩點訊息，主動提供所掌握線索證據，積極配合菲警方指控犯罪嫌疑人，以便將犯罪分子繩之以法。

菲律賓 高薪

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