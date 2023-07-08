葉倫訪陸：美中競爭非贏家通吃

美國財長葉倫昨天會見大陸國務院總理李強，據央視新聞報導，李強表示，加強合作是中美兩國現實需求和正確選擇，呼籲就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識。葉倫表示，美方不尋求脫鉤斷鏈，願加強溝通避免因分歧導致誤解。

在中國人民大會堂，葉倫為拜登政府的立場辯護，稱美國並不尋求與中國進行「贏家通吃」的鬥爭，而是希望採取從長遠看能讓兩國都從中受益的經濟競爭。

葉倫淡化了美國為限制中國獲得敏感技術而實施的行動，她說，相關行動針對的目標範圍狹窄。她表示，相關措施並不是任憑關係進一步惡化的理由。北京對於美方限制其獲得敏感技術尤為不滿，已經開始採取更有力的反制措施。

根據事先準備好的發言稿，葉倫說：「在某些情況下，美國將需要採取有針對性的行動來保護國家安全。而在這些情況下我們可能會有分歧。」她還表示：「不過，我們不應任由任何分歧導致誤解，使我們的雙邊經濟和金融關係不必要地惡化」。

據鳳凰網報導，李強表示，葉倫這次來中國訪問，不只中國人、美國人關注，全球都關注，各界都非常期待。李強說，「葉倫昨天一下飛機，抬頭就看到一輪彩虹，我想中美關係也是如此，經歷了風雨，一定能見到更多的彩虹」。

李強對葉倫說，「我也經常對中國的企業家說，我們總是要渡過一些艱難的時刻，現在看世界經濟一定是要遠一點，不能只看腳下。就像下雨天只看腳下只看到一攤泥濘，而抬頭看就能看到一抹彩霞，就能看到更多的彩虹。中美關係也是如此。葉倫女士你對中美的經貿關係，是參與者也是見證者，因此我很願意與你有一個交流溝通的機會」。

李強表示，希望美方秉持理性務實態度，和中方相向而行，推動中美關係早日重回正軌。中美兩國能否正確相處事關人類前途命運，加強合作是中美兩國現實需求和正確選擇，雙方應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識，為中美經濟關係注入穩定性和正能量。

葉倫表示，美方不尋求「脫鉤斷鏈」，願和中方落實兩國元首峇里島會晤共識，加強溝通，避免因分歧導致誤解，在穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰方面加強合作，尋求美中經濟互利雙贏。

葉倫還說，希望她的訪問將促成全球兩大經濟體之間更多的定期溝通管道，以及華盛頓「在某些情況下，需要採取有針對性的行動，保護國家安全」，兩國對這類行動或有歧見，但不應危及整體的關係，認為美中不應允許任何歧見導致誤解，造成雙邊經濟和金融關係惡化。

七日稍早，葉倫抨擊了中國對待美國公司的做法。她告訴在中國的美國企業高管，她尤其對最近針對美國公司的懲罰性措施感到不安。

葉倫於六日至九日訪問中國大陸，這是二○一九年以來首度有美國財長訪問大陸。葉倫七日上午已與大陸國家主席習近平的密友、前副總理劉鶴，以及將卸任的大陸央行行長易綱會面，並與央行前行長周小川共進晚餐。